Hizmetten memnun kalan vatandaş ambulans bağışladı 71 yaşındaki Nurgül İlter, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ambulans bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hizmetten memnun kalan vatandaş ambulans bağışladı 71 yaşındaki Nurgül İlter, Muğla Büyükşehir ...

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ve evde bakım hizmetlerinden yararlanan babasına verilen hizmetten memnun kalan 71 yaşındaki Nurgül İlter, memnuniyetini dile getirmek için Büyükşehir Belediyesi'ne ambulans bağışladı.

Hizmetten memnun kalan vatandaş ambulans bağışladı 71 yaşındaki Nurgül İlter, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ambulans bağışladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ve evde bakım hizmetlerinden yararlanan babasına verilen hizmetten memnun kalan 71 yaşındaki Nurgül İlter, memnuniyetini dile getirmek için Büyükşehir Belediyesi’ne ambulans bağışladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 13 ilçede verilen ‘sağlık ve evde bakım hizmetleri’ kapsamında vatandaşların sağlık, temizlik, nakil gibi hizmetleri devam ederken, bu hizmetlerden memnun olan vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesine maddi ve manevi katkı sunuyor.
Almanya’dan emekli 71 Nurgül İlter, Menteşe’nin kırsal Çiftlik mahallesinde oturan ve vefat eden babasına Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi personeli tarafından verilen evde bakım hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirmek için ambulans bağışında bulundu. 255 bin liraya malolan ve evde bakım hizmetleri için kullanılacak yeni ambulans ile birlikte bu alanda hizmet veren ambulans sayısı 12’ye çıktı.
Büyükşehir Belediyesine ambulans bağışlayan Nurgül İlter, ambulansı Büyükşehir Belediyesine teslim ederken, Başkan Osman Gürün hayırsever vatandaşa bu duyarlılığından dolayı teşekkür plaketi verdi. Yeğeni Özlem Kurucan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret eden hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan ambulans yine evde bakım hizmetlerinde hizmet verecek.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bugüne kadar evde bakım hizmetlerini 11 ambulans ile sürdürdüklerini söyledi. Başkan Gürün, “Bugüne kadar bu hizmetler nedeniyle çok önemli sayıda vatandaşımıza ulaştık. Özellikle yaşlı, pansuman olması gereken, bakımı olması gereken, evinin bakımı olması gereken vatandaşlarımıza çok önemli katkılar yaptık. Her türlü tıbbi hizmeti, doktorun yazmış olduğu reçete ve verdiği talimatlar doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa onları yerine getirdik. Bu 12’nci ambulansımız. 12 ambulans ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Ambulansın maddi değeri 255 bin lira. 97 yaşında vefat eden babasının evde bakım hizmetlerinden gördüğü hizmeti ve memnuniyeti ifade etmek, başka hastalara ve başka ihtiyaç sahiplerine hizmet yapabilmemiz için teyzemiz bu ambulansı bize bağışladı. Kendi ismini de ambulansın arkasına yazacağız. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyoruz. Dolayısı ile çok daha fazla hastaya ulaşmamız ve onlara hizmet vermemiz bu şekilde sağlanmış oldu. Bu duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ederim” dedi.
Hayırsever vatandaş Nurgül İlter’in yeğeni Özlem Kurucan, “Evde yapılan bakımdan memnun kaldığımız için böyle bir bağışta bulunmayı kararlaştırdık. Aslında daha önce de böyle bir düşünce vardı. Dedemin bakım hizmetlerinden sonra bunu daha çok istedi ambulans bağışlamayı. Bu isteği gerçekleşti. Hayırlı olsun. İnşallah örnek olur ve bunun devamı gelir” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında 13 ilçede sağlık hizmetlerinde evde bakımla 12 bin 493, hasta nakil hizmeti ile 33 bin 744 vatandaşa ulaştı. Evde bakım hizmetinde 155 bin 114 tıbbi bakım, 50 bin 854 genel bakım, hasta nakil hizmetinde de 33 bin 744 hasta nakli gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltaya takılan 138 kiloluk orkinos ile 8 saatlik mücadele
YEREL HABERLER Oltaya takılan 138 kiloluk orkinos ile 8 saatlik ...
Muğla’da ‘teke değişim’ projesi ‘Muğla’da Keçi Sürülerinde Teke Değişimi’ projesi kapsamında yetiştiriciler ziyaret edildi
YEREL HABERLER Muğla’da ‘teke değişim’ projesi ‘Muğla’da Keçi ...
Marmaris'te Şubat ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Marmaris'te Şubat ayında deniz keyfi
Flamingolar Bodrum’a akın etti
YEREL HABERLER Flamingolar Bodrum’a akın etti
8 viyolonselci ilk kez Bodrum’da Sevgililer Günü’ne özel konser
YEREL HABERLER 8 viyolonselci ilk kez Bodrum’da Sevgililer Günü’ne ...
Bodrum’da Dünya Öykü Günü etkinliği
YEREL HABERLER Bodrum’da Dünya Öykü Günü etkinliği
Motosiklet sürücüsünün hayatını kask kurtardı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün hayatını kask kurtardı
Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler 
YEREL HABERLER Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını ...
Marmaris'te kahverengiye dönen deniz çevrecileri isyan ettirdi
YEREL HABERLER Marmaris'te kahverengiye dönen deniz çevrecileri ...
Marmaris´teki kazada kask sayesinde hayata tutundu
YEREL HABERLER Marmaris´teki kazada kask sayesinde hayata tutundu
Öldürülmesine neden olan arsaya bu yaz villa yaptıracaktı
YEREL HABERLER Öldürülmesine neden olan arsaya bu yaz villa ...
Muğla Büyükşehir’den Bitlis’e yeşeren kalem Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara çevre ve doğa bilincini kazandırmak için başlattığı ‘Yeşeren Kalem’ projesine Türkiye’nin dört bir yanından talep geliyor
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’den Bitlis’e yeşeren kalem Muğla ...
Ev ve süs hayvanları satışı yapanlara eğitim
YEREL HABERLER Ev ve süs hayvanları satışı yapanlara eğitim
Muğla Büyükşehir 4 bin 737 ton katı atığı güvenli bir şekilde aktardı
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir 4 bin 737 ton katı atığı güvenli bir ...
Türk çam balının Avrupa ISO toplantıları sürüyor Türkiye Arıcılar Birliği tarafından Avrupa’da Türk çam balının coğrafi işaret alması için başlattığı çalışmalar kapsamında Muğla’da FAO yetkililerince üreticiler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Türk çam balının Avrupa ISO toplantıları ...
2019'un En İyi Şehir Kitabını yazan Müdür, Konya'ya atandı
YEREL HABERLER 2019'un En İyi Şehir Kitabını yazan Müdür, Konya'ya ...
MÜSİAD Türkiye Finans Katılım Bankası ile protokol imzaladı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi üyelerinin daha avantajlı satın almalar yapabilmesi amacıyla Türkiye Finans Katılım Bankası ile protokol imzaladı.
YEREL HABERLER MÜSİAD Türkiye Finans Katılım Bankası ile protokol ...
Dev orkinos amatör balıkçıları 8 saat Datça’dan Kos’a oradan Bodrum’a sürükledi Profesyonellerden yardım isteyen 2 balık tutkunu gece yarısı 200 kiloluk orkinoslarına kavuştu
YEREL HABERLER Dev orkinos amatör balıkçıları 8 saat Datça’dan Kos’a ...
Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Kahveci cinayetine 4 tutuklama Ula’nın kırsal Gökçe mahallesinde Hasan Balaban isimli vatandaşın öldürülmesi olayına adı karışan eşi ile birlikte 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Kahveci cinayetine 4 tutuklama Ula’nın kırsal Gökçe ...
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Muğla'nın ortalama hanehalkı verileri yayımlandı
YEREL HABERLER Muğla'nın ortalama hanehalkı verileri yayımlandı
Başkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
Milas'ta öğrencilere ilkyardım anlatılıyor
YEREL HABERLER Milas'ta öğrencilere ilkyardım anlatılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X