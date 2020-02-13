Hizmetten memnun kalan vatandaş ambulans bağışladı 71 yaşındaki Nurgül İlter, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ambulans bağışladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ve evde bakım hizmetlerinden yararlanan babasına verilen hizmetten memnun kalan 71 yaşındaki Nurgül İlter, memnuniyetini dile getirmek için Büyükşehir Belediyesi’ne ambulans bağışladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 13 ilçede verilen ‘sağlık ve evde bakım hizmetleri’ kapsamında vatandaşların sağlık, temizlik, nakil gibi hizmetleri devam ederken, bu hizmetlerden memnun olan vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesine maddi ve manevi katkı sunuyor.

Almanya’dan emekli 71 Nurgül İlter, Menteşe’nin kırsal Çiftlik mahallesinde oturan ve vefat eden babasına Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi personeli tarafından verilen evde bakım hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirmek için ambulans bağışında bulundu. 255 bin liraya malolan ve evde bakım hizmetleri için kullanılacak yeni ambulans ile birlikte bu alanda hizmet veren ambulans sayısı 12’ye çıktı.

Büyükşehir Belediyesine ambulans bağışlayan Nurgül İlter, ambulansı Büyükşehir Belediyesine teslim ederken, Başkan Osman Gürün hayırsever vatandaşa bu duyarlılığından dolayı teşekkür plaketi verdi. Yeğeni Özlem Kurucan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret eden hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan ambulans yine evde bakım hizmetlerinde hizmet verecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bugüne kadar evde bakım hizmetlerini 11 ambulans ile sürdürdüklerini söyledi. Başkan Gürün, “Bugüne kadar bu hizmetler nedeniyle çok önemli sayıda vatandaşımıza ulaştık. Özellikle yaşlı, pansuman olması gereken, bakımı olması gereken, evinin bakımı olması gereken vatandaşlarımıza çok önemli katkılar yaptık. Her türlü tıbbi hizmeti, doktorun yazmış olduğu reçete ve verdiği talimatlar doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa onları yerine getirdik. Bu 12’nci ambulansımız. 12 ambulans ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Ambulansın maddi değeri 255 bin lira. 97 yaşında vefat eden babasının evde bakım hizmetlerinden gördüğü hizmeti ve memnuniyeti ifade etmek, başka hastalara ve başka ihtiyaç sahiplerine hizmet yapabilmemiz için teyzemiz bu ambulansı bize bağışladı. Kendi ismini de ambulansın arkasına yazacağız. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyoruz. Dolayısı ile çok daha fazla hastaya ulaşmamız ve onlara hizmet vermemiz bu şekilde sağlanmış oldu. Bu duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Hayırsever vatandaş Nurgül İlter’in yeğeni Özlem Kurucan, “Evde yapılan bakımdan memnun kaldığımız için böyle bir bağışta bulunmayı kararlaştırdık. Aslında daha önce de böyle bir düşünce vardı. Dedemin bakım hizmetlerinden sonra bunu daha çok istedi ambulans bağışlamayı. Bu isteği gerçekleşti. Hayırlı olsun. İnşallah örnek olur ve bunun devamı gelir” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında 13 ilçede sağlık hizmetlerinde evde bakımla 12 bin 493, hasta nakil hizmeti ile 33 bin 744 vatandaşa ulaştı. Evde bakım hizmetinde 155 bin 114 tıbbi bakım, 50 bin 854 genel bakım, hasta nakil hizmetinde de 33 bin 744 hasta nakli gerçekleştirdi.

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