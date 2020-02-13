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Muğla’da ‘teke değişim’ projesi ‘Muğla’da Keçi Sürülerinde Teke Değişimi’ projesi kapsamında ...

İHA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 'Muğla'da keçi sürülerinde Teke değişimi' projesi kapsamında Menteşe'nin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde Teke değişimi gerçekleştirilen yetiştiricileri ziyaret etti.

Muğla’da ‘teke değişim’ projesi ‘Muğla’da Keçi Sürülerinde Teke Değişimi’ projesi kapsamında yetiştiriciler ziyaret edildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ‘Muğla’da keçi sürülerinde Teke değişimi’ projesi kapsamında Menteşe’nin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde Teke değişimi gerçekleştirilen yetiştiricileri ziyaret etti.
Proje kapsamında teke değişimi yapan İşletme sahipleri amaçlarının; sürekli aynı teke kullanıldığında akrabalık oluştuğu için doğum anomalilerinin çoğaldığını, oğlakların kilolarında düşüş yaşandığını, ölümlerin arttığını, tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bu projeye dâhil olduklarını, proje kapsamında Ağustos ayında sürülerine teke katımı yaptıklarını, doğumlarının Ocak ayından sonra beklediklerini belirttiler.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli personeller tarafından, doğan oğlakların kontrolü için işletmeler ziyaret edildi. Oğlakların %90’nın doğduğu, doğan oğlaklarda hiç anomali olmadığı, doğum ağırlıklarının iyi olduğu ve ölüm yaşamadıkları tespit edildi. Teke değişimini yapan işletme sahipleri; projeden memnun olduklarını, sürülerindeki hayvanların artık daha sağlıklı olduğunu belirttiler.
Menteşe İlçesinde 2 işletme ile yapılan çalışma neticesinde uygulanan teke değişimi projesinin sonuçlarının hem hayvanlar açısından, hem de yetiştirici açısından olumlu olduğu gözlemlenirken, önümüzdeki yıllarda teke değişim projesini yayım çalışmaları ile yetiştiricilere anlatmak ve projeye katılan yetiştirici sayısını artırmak planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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