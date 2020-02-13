Hanım&Efendi oyunu Marmaris’te beğeni topladı

Ekranların sevilen çifti Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın tiyatro oyunu “Hanım&Efendi” Marmaris Armutalan Kültür Merkezinde oynandı.

Kadın ve erkeğe, hepimizin başından geçen onlarca olaydan kendine dışarıdan bakabilmeyi öneren oyuna Marmaris’ten ve çevre illerden kalabalık bir katılım oluştu.

Marmaris Belediyesi desteği ile Masal Müzik Prodüksiyon şirketinin birlikte gerçekleştirdiği organizasyonda izleyiciler zaman zaman güldü zaman zaman duygulandı. Sevilen oyuncu Ceyda Düvenci, "Marmaris ve Marmaris seyircisi çok güzel, oyunumuza gösterilen ilgiden çok memnun kaldık herkese çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Organizatör Serkan Göknur ve ekibi, "Marmaris'e böyle kaliteli organizasyonlar yaptığımız için gururluyuz, Hanım Efendi oyunu çok sevildi tekrar gelebilirler'' dedi.

İzleyenler ise '' ekranlardan görüp beğendiğimiz oyuncuları canlı canlı sahnede görmek çok güzeldi,oyunda çok keyifliydi çok memnun kaldık'' dediler.

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