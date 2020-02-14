84 çiftçiye 3 bin 300 memecik zeytini fidanı dağıtıldı

Milas Ziraat Odası işbirliğinde ve Kristal Yağları katkılarıyla gerçekleştirilen “Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi” kapsamında başvuruda bulunan 84 çiftçiye ücretsiz olarak toplam 3 bin 300 memecik türü zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

Milas Ziraat Odası’nın bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine; Milas Tarım ve Orman Müdür Vekili Ümit Özgüç, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Ziraat Odası Meclis Başkanı Halis Şahin, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kristal Yağları Firması’ndan Ziraat Mühendisleri Ahmet Sarıkaya ve Abidin Sezen, Kristal Yağları Pazarlama İletişim Yöneticisi Elçin Özgün, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Kredi ve Yurtlar Kurumu Milas Müdürü Serkan Acarsoy, Milas’ın memecik zeytinini tanıtan ödüllü zeytinyağı üreticisi Ali Osman Menteşe, çiftçiler ve aileleri katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, memecik türünde ve bu miktarda ilk kez fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Başkan Atıcı, “Milas’taki zeytinlerin yüzde 99’u memeciktir. Biz de buradan hareket ederek sayın Kristal firması yetkilisi arkadaşlarla bir görüşme yaptık. Onlar dediler ki, ‘Biz Milaslı çiftçiye fidan dağıtmak istiyoruz. Yerel değerlerin, yerel cinslerin, yerel fidanların yaşaması bakımından böyle bir girişimde bulundular. Biz de kendilerine böyle bir organizasyonu yapacağımızı söyledik. Sizin sponsor olduğunuz, getirdiğiniz fidanları çiftçilerimize veririz dedik. Ve ekim ayında böyle başladı. Biz bir tespit yaptık. 84 çiftçimiz talepte bulundu. Dediler ki ‘biz fidan istiyoruz. Biz onlara bakarız. Toprakla buluştururuz’ işte o gün bugün, desteklerinden ötürü Kristal firmasına, Ankara’da bulunan Maya Global şirketine ve Öz Ege Fidancılık’a teşekkür ediyorum. Fidanların takibini yapacağız, bakımları konusunda çiftçilerimize yardımcı olacağız. Memecik türü fidanlarımız hayırlı olsun” diye konuştu.



Milas Tarım ve Orman Müdürü Vekili Ümit Özgüç ise Milas’ın çok değerli bir ürünü olan memecik zeytininin meyvelerinin hem aroması, hem kalitesi ile eşsiz olduğunu belirterek, bu türün bölgenin dağlık olması itibariyle susuzluğa da dayanıklı olduğunu söyledi.

Özgüç, “Memecik çok cefakar ve vefakar bir çeşidimiz. Bu yaptığınız faaliyetten dolayı firma temsilcilerimize ve Ziraat Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Kristal Yağları Firması’ndan Ziraat Mühendisi Ahmet Sarıkaya da bir konuşma yaparak proje hakkında bilgi verdi.

80 yıllık geçmişi bulunan Kristal Yağları’nın özellikle kaliteli zeytinyağının tüketiciye ulaşmasını görev edindiğini ifade eden Sarıkaya, “Kristal Zeytinyağları, kaliteli Türk zeytinyağını dünyada tanıtılmasını destekleyen bir kuruluştur. 5 yıl önce başlattığımız bölgesel yağların korunması kapsamındaki projenin bu 2. Aşaması. Özellikle Ege bölgesinde hakim olan 2 çeşitten bir tanesi, önemli bir çeşidimiz memecik. Bununla ilgili olarak da; üreticilerimize destek olunması amacıyla memecik çeşidinin yağının kalitesinin artmasına yönelik ve memecik ağaç varlığının artmasına yönelik böyle bir proje başlattık. ‘Kristalüretici el ele’ projesi. Bu sayede bizlere destek olan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı’ya, yönetim kuruluna ve tüm çalışanlarına ve talepte bulunan çiftçilerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Kristal Yağları Kristal Yağları Firması’ndan Ziraat Mühendisleri Ahmet Sarıkaya ve Abidin Sezen’e teşekkür plaketi takdim etti.

Daha sonra katılımcılarla birlikte, Milas Ziraat Odası’nın Yüksek Ziraat Mühendisi Yusuf Ören, memecik zeytini fidanının nasıl dikileceğini uygulamalı olarak gösterdi.

Fidan bakımı hakkında da bilgi veren Ören, bu tüp fidanların bekletilmeden toprakla buluşturulması ve poşetinden çıkarıldıktan sonra dışarıya çıkan sert köklerin kesilerek dikilmesi uyarısında bulundu.

Fidan dağıtımına katılan ve memecik zeytinin babası lakabıyla anılan Milaslı ödüllü zeytinyağı üreticisi Ali Osman Menteşe de Milas’ta memecik türü fidan dağıtımının ilerisi için büyük bir şans olduğunu söyledi ve Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ile Kristal Yağları firması yetkililerine teşekkür etti.

Fidanları teslim alan diğer çiftçiler de projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fidan dağıtımı töreni, çiftçilere fidan takdimi ile davam etti. Törene katılan gazetecilere de hatıra olarak fidan takdim edildi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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