Ata yadigarı fabrikayı müzeye çevirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesine gelenler, heybetli çınar ağacının dışında müzeye dönüştürülen 110 yıllık zeytinyağı fabrikasını ziyaret ediyor.

Marmaris'te yaşayan 110 yıllık dede mirası zeytinyağı fabrikasını 'Yağhane Müzesi' yapan İrşat Alper, geleneklerine sahip çıkıyor. İlçeye bağlı 28 kilometre uzaklığında bulunan Bayır Mahallesindeki yağhaneyi ziyaret edenler, bitkisel yağların tarihine ve o zamanlarda kullanılan aletlerin geçmişine yolculuk yapıyor.

Bir taraftan da dedesinden öğrendiği yağhaneciliği devam ettiren İrşat Alper, "Bu binayı rahmetli dedem Mehmet Alper’in babası kurmuş. Tüm köy halkı dağlardan topladıkları zeytinleri, kekikleri ve diğer bitkileri buraya getirip yağlarını çıkartır hem evlerinde kullanırlar hem de köy meydanında gördüğünüz çınar ağacının altında toplayıp büyükşehre ilaç olsun diye kamyonlara sararlarmış. Bir süre sonra binayı büyütmüş hatta başka bir yerde daha teknolojik makinalar ile yağ çıkarma işine devam etmiş. Bende dedemden kalan bu mirasa diğer akrabalarımdan hisselerini satın alarak sahip çıktım. Ziyaretçilerin gelip bu eski zamanda kullanılan malzemeleri görmeleri beni çok gururlandırıyor’’ dedi.

Girişi ücretsiz olan müzede köyün ilk yağ sıkma mekanizması o dönemlerde kullanılan kap kaçaklar ve daha bir çok ekipmanlar bulunuyor.

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