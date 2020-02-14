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Bölgenin ilk coğrafi işaretli ürünü, Seydiler Kilimi

İHA

Seydiler Kilimi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek, Coğrafi İşaret aldı. Böylece bölgenin ilk coğrafi işaretli ürünü 'Seydiler Kilimi' oldu.

Bölgenin ilk coğrafi işaretli ürünü, Seydiler Kilimi

Seydiler Kilimi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek, Coğrafi İşaret aldı. Böylece bölgenin ilk coğrafi işaretli ürünü ‘Seydiler Kilimi’ oldu.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Seydiler Kilimi’nin kendine has özelliklerini belgelemek ve bölgenin yöresel ürününe sahip çıkmak amacıyla coğrafi işaret tescili çalışmalarını başlatarak, 31 Aralık 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulundu. FTSO tarafından hazırlanan başvuru dosyasında Seydiler Kilimi’nin tüm ayırt edici özellikleri, tarihi geçmişi, yöre ile bağı ve üretim metotlarına ayrıntılı bir şekilde yer verildi. FTSO’nun başvurusunu ve hazırlanan dosyayı değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, 3 Şubat 2020 tarihinde Seydiler Kilimi’ni Coğrafi İşaret almaya hak kazandığını tescil etti.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, bölgenin ilk coğrafi işaretini almanın mutluluğunu paylaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Başkan Yardımcıları Mete Ay, Kemal Hıra, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Erdem, Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Dim, Şevket Süreyya Gürol ve Emre Başaran ile FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu, Seydiler Kilimi’nin coğrafi işaret çalışmalarını yürüten, yakından takip ederek başarılı bir şekilde sonlandırılması için çaba sarf eden FTSO Oda Muamelat Memuru Özge Ertürk Hakanoğlu’nu tebrik ederek, coğrafi işaret tescilinin bölgeye hayırlı uğurlu olmasını dilediler.
Seydiler Kilimi’nin bölgenin önemli bir değeri olduğunu belirten Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, bölgenin ilk coğrafi işaret belgeli ürünün Seydiler Kilimi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Coğrafi İşaret sürecinin bir ekip çalışması olduğunu vurgulayan Osman Çıralı, “Çalışmalarımız boyunca bize akademik çalışmaları ile destek veren Prof. Dr. Sema Etikan ile Seydikemer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Güven Yiğit ve Seydikemer Halk Eğitim Merkezi’nde el sanatları öğretmenliği yapan Zeliha Selçik’e değerli katkıları için çok teşekkür ederiz.” dedi.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Seydiler Kilimi ile başlayan coğrafi işaret çalışmalarının Kaya İnciri, Dont testisi ve Fethiye çifte kavrulmuş tahini ile devam ettiğini kaydeden Osman Çıralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerel değerlerimizi ön plana çıkartmak, yöresel ürünlerin tarihi geçmişini ve kendine has özelliklerini belgelemek için yoğun uğraş veriyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda 3 Şubat 2020 tarihinde, geçmişten bugüne kültürel mirası süregelen bir değer olan Seydiler Kilimi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescili almaya hak kazandı. Coğrafi işaret tescil belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde Odamıza tebliğ edildi.
Odamızın yoğun ve uzun soluklu çalışmaları ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Seydiler Kilimi; aynı zamanda FethiyeSeydikemer bölgesinde Coğrafi İşaret alan ilk ürünü oldu. Seydiler Kilimi ile ilk coğrafi işareti bölgemize kazandırmaktan onur duyuyoruz.
Coğrafi işaret; yöresel ürünün karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile Seydiler Kilimi’nin üretim standardının korunması sağlanacak ve üretiminin artırılması konusunda farkındalık yaratılacak.
Coğrafi işaret tescili yöresel ürünler açısından işin önemli bir boyutu. Bir diğer mühim konu ise tescil sonrasında ürünün üretiminin mutlak devamını sağlamak için çalışmalar yapmak, projeler üretmek. Bu çalışmalar eğitim, üretim, tanıtım, markalaşma ve satış, pazarlama şeklinde tüm kurumların da desteği ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece bölgede turizm markasının yanı sıra kültürel markanın da oluşturulması sağlanacak.
Seydiler kiliminin yanı sıra Kaya İnciri, Dont Testisi, Üzümlü Dastarı, Kaya Halısı, Fethiye Tahini, Tavşan Yüreği zeytini gibi yöreyle özdeşleşmiş tarımsal ve kültürel ürünler için de çalışmalar devam etmeli ve bu ürünlere de Coğrafi İşaret alınarak FethiyeSeydikemer’in marka değeri artırılmalı.
Seydiler Kilimi’ni unutturmayacağız. Seydiler Kilimi özelinde, köylerde, mahallelerde kilimleri dokuyacak kişiler var, ancak kilimin dokunduğu ve sürdürülebilirliği sağlanan atölyeleri işletecek bir mekanizmaya ve bunun için desteğe ihtiyaç var. Bunu sağlarsak kırsal kalkınmanın geliştirilmesi için gereken adımlarını atmış; kırsal kalkınmanın amacı olan bölgelerin potansiyelini işleyerek ekonomik girdi oluşturma hedefini gerçekleştirmeye katkı sunmuş oluruz. Bu şekilde hem bu kültürel değerler nesilden nesile yaşamaya devam eder, hem de ekonomiye katkı sağlaması mümkün hale gelir.
Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programında; ‘Kırsaldaki üretim ve yaşam biçimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kırsal mirasın yaşatılması, tabiat ve kültür varlıklarının korunması sağlanacaktır.’ Bunun için alınacak tedbirlerde ise ‘Köylerdeki üretim ve yaşam biçimleri ile tabiat ve kültür varlıklarının korunmasını teminen; köylere özgü geleneksel zanaat ve el sanatları ve bunların geleneksel üretim bilgisini gelecek kuşaklara taşıyacak girişimler ve işbirliklerin desteklenmesine devam edilecektir.’ deniyor.
FTSO olarak bu doğrultuda bölgenin ilk coğrafi işareti tescili ile bir domino etkisi yaratacağımıza inanıyoruz. Bölgenin ilk tescilli ürün olan ‘Seydiler Kilimi’nin açtığı yol ile yöreye has diğer ürünler üzerinde de çalışılması, tescillerinin gerçekleşmesi ve akabinde bu mirasların gerek turizm, gerek kırsal kalkınmaya sağlayacağı olumlu etkileri oldukça önemsiyoruz.
Yeni sloganımız şu olacak: ‘Bölgemize gelen turist Seydiler Kilimi görmeden, Kaya inciri yemeden yani yöresel ürünlerimize dokunmadan gitmesin!’ Bunu çalışmalarımıza katkı sunacak tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştireceğiz.”

Coğrafi işaret nedir?
Coğrafi işaret, ‘Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret’ olarak tanımlanıyor.
Tescil sonrasında ‘Seydiler Kilimi’’nin satışı ‘Coğrafi İşaret Belgesi’ ile yapılacak, üretimi geleneksel üretim yöntemleri dahilinde gerçekleştirilecek ve yılda bir kez ilgili kurumların denetimi ile üretimin standartlara uygunluğu gözlemlenecek

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