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Büyükşehir’in 23 Nisan’ın 100’üncü yılı etkinleri sürüyor

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı için hazırlanan etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir’in 23 Nisan’ın 100’üncü yılı etkinleri sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı için hazırlanan etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor.
Bir firmanın Çevre Çocuk Tiyatrosu tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘La Fonten Orman Mahkemesinde’ oyunu, çocuklarla buluştu.
Oyunda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekilirken, her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanların, sonunda Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gitmeleri ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten’den yardım istemesini anlatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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