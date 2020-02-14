Bodrum’da deniz dibi temizliğine ilk kez sahil güvenlik ekibi de katıldı Bodrum Belediyesi’nin “Denize en çok Mavi yakışır” sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmalarının bu yılki etabı Yalıçiftlik Koyunda başladı.

Bodrum’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Denize en çok Mavi yakışır’ temizlik etkinliği için Çiftlik Mahallesi Yalıçiftlik Koyunda Bodrum Belediyesi'nin ilgili birimleri, Mis Gibi 1 Bodrum platformu gönüllüleri, Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı DEGAK15 ekibi ve Kızılağaç SalihaVeysel Oktay Ortakulu öğretmen ve öğrencileri bir araya geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 10 kişilik ekibiyle ilk defa destek verdiği temizlik çalışması öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe katılan ve destek veren başta çocuklar olmak üzere herkese teşekkür etti. Başkan Aras, Bodrum’un denizi, kıyıları, koyları ve doğasıyla bir bütün olarak korunması gerektiğini ve bu konuda duyarlı vatandaş sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek "Bodrum'da doğaya çevreye duyarlı insanlar yaşıyor o yüzden geleceğimizden çok ümitliyim. Yalıçiftlik, çevre temizliğinde çok iyi bir karneye sahip. Yarımada'da en az çöp burada çıkıyor ama biz 10 kg. da olsa denizlerimizde o çöpü istemiyoruz. Bunu denizde yaşayan tüm canlılara ve çocuklarımıza borçluyuz. Çünkü gelecek bizlerin elind” dedi.

Başkan Aras, sivil toplum örgütleri ile birlikte verilen yoğun çabalar sonrasında ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen YalıkavakKüdür Yarımadası’nda da en kısa sürede kıyı ve deniz dibi temizlik etkinliği düzenleneceğini belirterek bölgenin çok hassas bir alan olduğunu ve bu karar sayesinde Küdür'de yapılmak istenen bütün müdahalelerin engelleneceğini söyledi.

Yalıçiftlik’teki etkinliğe, Bodrum Belediyesi’nin 10 kişilik dalış ekibi ile 8 Sahil Güvenlik personeli denizde, 45 öğrenci, öğretmen ve diğer gönüllüler ise sahilde destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren temizlik sonrasında, denizden ve kıyıdan 76 kg. plastik, 15 kg. Cam, 90 kg. Metal ve araç lastikleri toplandı. Yerinde ayrıştırılan atıklar Bodrum Belediyesi’nin Konacık’taki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği kapsamında Yalıçiftlik’ten sonra Gümbet, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Gölköy, Bodrum Merkez, Torba ve Güvercinlik olmak üzere toplam 13 noktada deniz dibi ve sahil temizliği gerçekleştirilecek.

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