İki kızıyla yaşan çiftten elektrik ve su talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İki kızıyla yaşan çiftten elektrik ve su talebi

DHA

- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 kızıyla yaşayan Kenan Toka (33), Berna Toka (30) çifti, mahalle merkezine 1 kilometre mesafede bulunan evlerine elektrik ve su talebinde bulundu.

- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 kızıyla yaşayan Kenan Toka (33), Berna Toka (30) çifti, mahalle merkezine 1 kilometre mesafede bulunan evlerine elektrik ve su talebinde bulundu.
Hayvancılık yapan Kenan ve Berna Toka çifti, Ceylan Mahallesi Gacak mevkisindeki arazilerine 2 yıl önce kendi imkanlarıyla tek katlı müstakil ev yaptırdı. Çocukları ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hanife Gül (10) ve ilkokul 1´inci sıfır öğrencisi Ela Gül (7) ile eve yerleşen çift, mahalle merkezine 1 kilometre mesafedeki evlerine elektrik ve su talebinde bulunup, yetkililerden yardım istedi. Evi yaptırabilmek için hayvanlarının bir kısmını sattıklarını, bir yandan maddi imkansızlıklarla diğer yandan ise elektrik ve su yokluğuyla mücadele ettiklerini anlatan anne Berna Toka, "Evimizde elektrik ve su yok. Bağlanması için yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuklar akşam erkenden yatağa girmek zorunda kalıyor. Çamaşırı, bulaşıkları elimle evin dışında yıkamak zorundayım. Bu karda her gün su taşıyorum. Sürekli üşütmeye bağlı hastalıklarla mücadele ediyoruz" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIM MUTSUZ'
Elektrik ve su olmadığı için sürekli mutsuz olan çocuklarına durumu izah etmekte zorlandığını belirten Kenan Toka, "Dağlarda çobanlık yapıyorduk. Çocukların okula gidebilmesi için mahalleye inmek zorundaydık. Hayvanlarımızı satıp bu evi yaptırdık. Ancak elektrik ve su bir türlü gelmedi. Yetkililerden yardım istiyoruz. Eşim çocuklarım çok zorlanıyor. Bize yardım etsinler" dedi.
'BEN DE DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ OYNAMAK EĞLENMEK İSTİYORUM'
Seki İlkokulu 1´inci sınıf öğrencisi Ela Gül Toka ise "Okuldan geliyorum hemen derslerimi yapıyorum. Karanlık olduğu için oyun oynayamıyoruz. Gece elektrik olmadığı için gündüzleri ödevlerimi yapıyorum. Ben de diğer çocuklar gibi oynamak eğlenmek istiyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu
YEREL HABERLER Bodrum'da Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu
14 Şubat'ta en sevdikleri rüzgar ve sörf ile aşk yaşıyorlar
YEREL HABERLER 14 Şubat'ta en sevdikleri rüzgar ve sörf ile aşk ...
Bodrum’da kura çekimi ile esnafın yeri belli oldu
YEREL HABERLER Bodrum’da kura çekimi ile esnafın yeri belli oldu
Sevgililer Günü’nde Bodrum’da nikah yoğunluğu
YEREL HABERLER Sevgililer Günü’nde Bodrum’da nikah yoğunluğu
Bodrum’da deniz dibi temizliğine ilk kez sahil güvenlik ekibi de katıldı Bodrum Belediyesi’nin “Denize en çok Mavi yakışır” sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmalarının bu yılki etabı Yalıçiftlik Koyunda başladı.
YEREL HABERLER Bodrum’da deniz dibi temizliğine ilk kez sahil ...
Gebe okulunda büyükannelere eğitim
YEREL HABERLER Gebe okulunda büyükannelere eğitim
Satrançta şampiyon Menteşeli sporcular oldu
YEREL HABERLER Satrançta şampiyon Menteşeli sporcular oldu
Elektrik ve suyu olmayan evde yaşam mücadelesi
YEREL HABERLER Elektrik ve suyu olmayan evde yaşam mücadelesi
Sanatçı Salkım’ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
YEREL HABERLER Sanatçı Salkım’ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
Bisikletiyle sokak sokak dolaşıp kedi ve köpekleri besliyor
YEREL HABERLER Bisikletiyle sokak sokak dolaşıp kedi ve köpekleri ...
Büyükşehir’in 23 Nisan’ın 100’üncü yılı etkinleri sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in 23 Nisan’ın 100’üncü yılı etkinleri ...
Muğla’da ilk defa ele geçirildi Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, Milas ilçesinde düzenledikleri tarihi eser operasyonunda Muğla’da ilk defa eski dönemlere ait 32 parça satranç takımı ele geçirdi.
YEREL HABERLER Muğla’da ilk defa ele geçirildi Muğla İl Jandarma ...
Muğla'da konut satışları yüzde 79,0 arttı
YEREL HABERLER Muğla'da konut satışları yüzde 79,0 arttı
Bodrumspor gurbette
YEREL HABERLER Bodrumspor gurbette
Eğitim Bir-Sen 28 yaşında Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 1992’de kurulan Eğitim Bir-Sen kuruluşunun 28’inci yılını kutluyor.
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen 28 yaşında Mehmet Akif İnan ve ...
14 Şubat'ta imkanı olmayanlara çiçek hediyesi
YEREL HABERLER 14 Şubat'ta imkanı olmayanlara çiçek hediyesi
AK Parti'den CHP'ye ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti'den CHP'ye ziyaret
Bölgenin ilk coğrafi işaretli ürünü, Seydiler Kilimi
YEREL HABERLER Bölgenin ilk coğrafi işaretli ürünü, Seydiler Kilimi
Fethiye'de mimarlar fikir alışverişinde bulunuldu
YEREL HABERLER Fethiye'de mimarlar fikir alışverişinde bulunuldu
Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO Müdüründen Kaymakam Şahner'e ziyaret
YEREL HABERLER Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO Müdüründen Kaymakam ...
Sanayi sitesinde görüntü ve çevre kirliliğinin önleme çalışmaları
YEREL HABERLER Sanayi sitesinde görüntü ve çevre kirliliğinin önleme ...
Ata yadigarı fabrikayı müzeye çevirdi
YEREL HABERLER Ata yadigarı fabrikayı müzeye çevirdi
Minübüs çarpan yayanın kalbi durdu, zamanında müdahaleyle hayata döndü
YEREL HABERLER Minübüs çarpan yayanın kalbi durdu, zamanında ...
Muğla'da 5 milyon liralık kaçak parfüm ele geçirildi 
YEREL HABERLER Muğla'da 5 milyon liralık kaçak parfüm ele geçirildi 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X