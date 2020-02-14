Fethiye merkezli fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

MUĞLA´nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1´i polis 4 kişi tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından çeşitli vaatlerle Türkiye´ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği´nce yürütülen operasyon kapsamında 11 Şubat Salı günü Muğla, Kocaeli ve Aydın´da 6 şüpheli gözaltına alındı. Genişletilen operasyonla birlikte 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9´a çıktı. Şüphelilerle birlikte yakalanan 18 yabancı uyruklu kadın ise Fethiye Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
9 ŞÜPHELİDEN 4´Ü TUTUKLANDI
Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde Fethiye Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden 1´i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden H.İ.K., M.S., S.A. ve polis memuru H.D. `insan ticareti ve fuhşa aracılık etmek´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.T., H.D., R.Y ve Özbekistan uyruklu D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-