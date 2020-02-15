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Akdeniz meyve sineği ile mücadele toplantısı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Akdeniz Meyve Sineği ile Topyekun Mücadele' ulusal eylem planı çerçevesinde Ortaca'da toplantı gerçekleşti.

Akdeniz meyve sineği ile mücadele toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Akdeniz Meyve Sineği ile Topyekun Mücadele’ ulusal eylem planı çerçevesinde Ortaca’da toplantı gerçekleşti.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında Ortaca’da üreticilerin de katıldığı toplantı düzenledi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Bornova Zirai Araştırma Enstitüsünden Özge Helvacıoğlu ve Başak Çinkul, Ziraat Odası Başkanları ve üreticiler katıldı.
Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak yaptığı konuşmada; Akdeniz Meyve Sineği zararlısına dikkat çekerek, tek çözüm yolunun kimyasal ilaçlar olmaması gerektiğini vurgulayarak, entegre mücadelenin önemine değindi. Bahçede topyekün ilaçlama, kültürel tedbirler, kitlesel tuzaklama ve bahçeye dökülen meyvelerin toplanması gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uçak, amaçlarının katkı ve kalıntı içermeyen kaliteli ürün yetiştirmek olduğunu söyledi.

“Topyekün sahada olacağız”
Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin bundan sonra sahada görev yapacaklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “Bundan sonra bu toplantıları narenciye bahçelerinde yapacağız. Ben de dahil olmak üzere, İl ve İlçe Müdürlüğümüzde çalışan tüm mesai arkadaşlarım sahada olacaklar, narenciye bahçesinde olacaklar, tarlada olacaklar, ahırda olacaklar. Bizim hedefimiz budur. 1 Marttan itibaren Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüm Türkiye’ye örnek olacak bu projeyi de başlatacağız. Bakanlığımızın Akdeniz meyve sineği ile topyekun mücadele ulusal eylem planını oluştururken çalışma arkadaşlarımdan rica ettim. Üreticilerimizle tek tek görüşün ve şikayetlerini öğrenin. İyi Tarım Uygulamaları ile yetiştirilen her kaliteli ürünün çok iyi fiyatlara alıcısı var. Burada çok değerli konuklarımız var. Topyekûn mücadelenin ne demek olduğunu ve nasıl yapılacağını sizlere anlatacaklar” dedi.

Muğla 2019 yılında 7.9 Milyarlık Tarımsal Gayri Safi Milli Hasıla’ya katkıda bulundu
Muğla’nın tarımsal anlamda Türk ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Saylak, “2019 yılında tarımsal gayri safi milli hasılaya Muğla olarak 7,9 milyar liralık katkı sunduk. Bu rakam turizmle başa baş bir uygulama demek. Tarımla turizmi bir arada götürmek zorundayız. Her yıl milyarlarca turist gelip gidiyor. Otellerde kalan turistleri bahçelerimize çekerek nar ve narenciye bahçeleriyle buluşmasını sağlamalıyız. İlimizde her yerde Akdeniz Meyve Sineği sorunumuz var. Tüm üretici Birliklerimizle birlikte el ele, kol kola, omuz omuza verip, güçlü bir şekilde sorunlarımızı duyurarak, çözüm arayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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