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Bodrum’da 8 Viyolonsel Ve Klasik'ten Tango'ya beğeni topladı

İHA

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen '8 Viyolonsel ve Klasik'ten Tango'ya' isimli konser Bodrumlu sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bodrum’da 8 Viyolonsel Ve Klasik'ten Tango'ya beğeni topladı

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen '8 Viyolonsel ve Klasik'ten Tango'ya' isimli konser Bodrumlu sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Heredot Kültür Merkezi'nde, Pekdemir Kültür Sanat tarafından organize edilen konsere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Belediye Meclis Üyesi ve kültür sanat ve sosyal işler komisyon üyesi Tamer Mandalinci ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Lale Efendiev, Ayşe Peynirci, Berk Kavak, Nihan Bağdemir, Gökçe Oytun, Utku Kapçı, Hakan Şahin ve Serdar Mamaç'tan oluşan grubun konseri salonu dolduranların büyük beğenisini kazandı.
Konser sonunda Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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