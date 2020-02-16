Soğuk havaya aldırmadan denize girip, poşete dolanan martıyı kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde poşete dolanan martı, soğuk havaya rağmen üzerindekileri çıkarıp, şortuyla suya atlayan Mehmet Demirdağ (30) tarafından kurtarıldı. Torba Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilen martının veteriner kontrolünde olduğu ve doğaya bırakılacağı belirtildi.

Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya yakın alanda çırpınan martıyı görünce Bodrum Belediyesi görevlilerine haber verdi. Martının poşetten kurtulma mücadelesine şahit olan çevredekilerden Mehmet Demirdağ, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen üstündeki kıyafetleri çıkarıp, şortuyla denize girdi. Gaga darbelerine maruz kalan Demirdağ, sahile çıkardığı martının boynuna ve ayaklarına dolanan poşeti de çevredekilerin yardımıyla çıkardı. Demirdağ, "Martıyı kurtarmış olmak, benim için güzel bir şey. Lütfen denizlere poşet, pet şişe ve çöplerimizi atmayalım" dedi.

Martı, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirilen martının doğaya salınacağı belirtildi.



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