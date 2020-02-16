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Fethiye’de otomobil alev topuna döndü

İHA

Fethiye’de otomobil alev topuna döndü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Selçuk A. idaresindeki 48 L 3726 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip araçtan inen sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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