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Bodrum'un 322 Milyon liralık dev yatırımı için start verildi

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, 20192024 yılları arasında 57 farklı proje 322 Milyon TL'lik maliyet ile Bodrum tarihinin

Bodrum'un 322 Milyon liralık dev yatırımı için start verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, 20192024 yılları arasında 57 farklı proje 322 Milyon TL’lik maliyet ile Bodrum tarihinin
en büyük alt yapı yatırım hamlesi temel atma töreni ile başlatıldı.
Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi’nde yapılan ‘Bodrum Kanalizasyon Hattı’ temel atma töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Tören öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bodrum'un üstü herkesi yakıyor, altı bizi yakıyor. Bu bir kaç yılın sorunu değil, on yıllardır böyle devam ediyor. Daha önceki yönetim tarzı sebebiyle herkes kendi alanında birşeyler yapmaya çalışmış, fakat malesef arzu edilen şekilde olmamış. Biz göreve geldikten sonra tüm yarımadayı nasıl entegre ederiz diye çalışma başlattık. İlk etapta 120 Miyon lira yatırımla toplam 57 proje ve 322 Milyon lira tutacak projenin startını veriyoruz" diyerek proje konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Gürün, "Turgutreis'te arıtmanın tamamlanması için İller Bankası'nın onayına ihtiyaç var. İhale onayı aldığımız an ihale yaparak onun inşaatına başlayacağız. Turgutreis Yaşam Merkezi inşaatı devam ediyor. Buradaki handikaplardan birisi turizm mevsiminde inşaatın yapılamıyor olması. Bu konuda Bodrum Kaymakamımıza teşekkür etmek istiyorum. Kamu yararı olan her konuda kaymakamımız bize çok katkı yaptı. Yazın gelen misafirlerimiz rahatsız etmemek kaydıyla bazı bölgelerde kazı işlemlerini yaparak zaman kazanabilir miyiz onu aşmaya çalışıyoruz. Lİmanda önemli bir çalışmamız var. Onunda gecikmesinin sebebi malesef biz değiliz. Garajı dışarı alarak trafiği en aza indirmek istiyoruz. Onu da turizm mevsiminin başında hizmete almaya çalışıyoruz" dedi.
Başkan Gürün, "İki senedir Bodrum'da farkındaysanız çöp yangını yok. Daha önce devamlı yanıyordu ve eleştiri konusuydu. Yer tasisi yapılmadığı için bunlar devam ediyordu. Yer tahsisi yapıldıktan sonra iki yazdır yangın görmüyoruz. Tabiki o tahsis alınıncaya kadar göbeğimiz çatladı. Muğla'da en fazla çöpü üreten Bodrum'da çağdaş bir çöp depone alanı yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili göreve geldiğimiz zaman ihalesini ve yer tesisini yapmıştık. Sonra birileri ağaçlara sarıldı. Oluşturulan yanlış algı nedeniyle iptal edildi. Bunu en yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Süreç iyi ilerliyor. Detayları şuan için paylaşmayacağım. Çöp depone konusunda en fazla yatırımı Bodrum'da yapacağız" diye ifade etti.
Osman Gürün, konuşmasının son bölümünde, "Bodrum'da köstebek yuvasına dönen yolları kazıp yeniden yapıyoruz. Çünkü 6 senede Bodrum'da 1300 patlak meydana geldi. Biz bir yandan patlağı gideriyoruz. Tam birini hallederken başka yerde patlak oluyor. Ben bunu Cumhurbaşkanlığı'na gittiğimde bu konuyu arz ettim. Bu patlaklar orada da şaşkınlık oluşturdu. İnşallah bu dönem içinde bu işi de çözeceğiz" diyerek gazetelerin sorularını yanıtladı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Bodrum nüfusunun yüzde 30'unun ikamet bölgede yapılacak kanalizasyon hattı temel atma törenine hoşgeldiniz. Bu bölgede yıllardır ihmal edilen ve çevre felaketlerine yol açan bu altyapı sorunu artık giderilecek. Yapacağımız çalışmalarla tahmini iki yıl sürecek çalışmalarla beraber atık su altyapı sorularına kesin çözüm getirilecek. Büyükşehirimizin yatırımı sadece bu değil. Büyükşehirimiz Bodrum'un her yerinde yatırımlarına devam ediyor. Liman tadilat projesi, otogar projesi, Bitez'de yağmur drenaj projesi, 5 yıl içinde Bodrum'daki sorunları geride bırakmış olacağız. Bu güzel günde bu güzel niyet için güneşli bir günde Bodrum'un geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu görebiliyoruz. Bizler de yaptığımız planlarla Bodrum'u hakettiği noktaya ulaştıracağız. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e teşekkür ediyorum" dedi.
Ardından temel atma törenine geçildi. Protokol konuşmalarının ardından Bodrum'un 322 Milyon liralık dev yatırımı için start verildi. Turgutreis, Gümüşlük ve çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken projede ilk etapta 120 milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılacak. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

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