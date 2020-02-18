100. yılda çocuklar SOGEM’le düşlerini katladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) gönüllüsü gençler 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Origami (Kağıt Katlama) Atölyesiyle öğrencilerle buluştu.

14 Şubatta gerçekleştirilen ve Şehbal Baydur İlkokulu ve ana sınıfından 55 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler SOGEM gönüllüsü gençler eşliğinde hem eğlenip hem katlayarak origaminin tekniklerini öğrendiler.

Etkinlikte düz bir kâğıdı katlayarak ortaya çıkardıkları figürlerle yeniliklerinin farkına varan çocuklar yapmış oldukları figürleri de hediye olarak götürmenin mutluluğunu yaşadı.

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