Bodrum akıllı konteynerlerle mis gibi olacak Teknolojik altyapı ve eğitimli personellerle temizlik anlayışı değişiyor Başkan Aras; “Yeni sistemle iş yükü azalacak”

Bodrum Belediyesi’nin, “Mis Gibi Bodrum” sloganıyla başlattığı yeni temizlik hareketi kapsamında kentin tüm temizlik hizmeti teknoloji ile buluşuyor.

Başkan Aras, “Atık konteynerlerine takılan çipler sayesinde daha verimli planlamalar yapılacak, iş yükü hafifleyecek.” diyerek yeni sistemi tanıttı.

Yeni nesil sensörlü atık konteynerleri ve onları toplayan modern Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracının (ÇAÇA) sahaya inmesinin ardından şimdi de çipleme işlemleri ile Bodrum’daki topyekün temizlik hareketindeki dijitalleşme çalışmaları devam ediyor. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında atık konteynerlerine bugün ilk çipler takılmaya başlandı.

Bodrum’da, Akıllı Atık Toplama ve Kent Temizliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras yeni uygulamanın, konteynerlerin teknolojik olarak takibinin yapılmasını sağlayan bir sistem olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Karar alma aşamasında bizlerin işini kolaylaştıracak verileri toplayabileceğimiz bir sistem olacak. Hangi konteynerlerin hangi noktadan hangi saatte alındığını kayıt altında tutabileceğiz ve bu sayede ekiplerimizi ona göre görevlendirebileceğiz. Toplanacak bu veriler sayesinde yapılacak yeni planlamalarla iş yükümüzün hafifleyecek. Ayrıca bu sistem sayesinde ‘günlerdir çöpümüz alınmıyor’ gibi birtakım şikayetlerin de önüne geçmiş olacağız.”

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli 31 personel, 40 saatlik eğitim sonrasında sertifikalarını Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın elinden aldı. “Tehlikeli ve Çok Tehlikeleri İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddelerle İlgili İşler” e ait mesleki eğitimden geçen personellerin sertifika törenine Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Temizlik İşleri Müdürü de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Aras, Belediyenin halka yansıyan yüzü olan üniformalı personellerin öncelikle kendi güvenliklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlatarak, “Personelin özellikle iş güvenliği konusunda dikkatli olması gerekiyor. Her zaman önce kendi güvenliğinizi alın sonra çalışın. İş aksar, araç arızalanır, çeşitli aksilikler yaşanabilir ve bu aksaklıklar giderilebilir ama sağlığınız zarar görürse onun geri dönüşü zor oluyor. Önce sizlerin sağlığı ve iş güvenliği konularında dikkatli olmanızı istiyorum. Amacımız, huzurlu mutlu bir şekilde çalışarak bu mutluluğu halkımıza yansıtmak. Sizler gibi nitelikli personel ile Bodrum’da belediyenin imajını değiştireceğiz” dedi.

Başkan Aras, personel özlük haklarının, yemek ve servis hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmaların başlatıldığı müjdesini verdi.

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