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Bodrum’un 6 mahallesinde vatandaş sandığa gitti Bodrum’da 6 mahallede mini referandum yapıldı

İHA

Bodrum Belediyesi, Bodrum'un her mahallesine yapılacak hizmetin öncelik sırasını, vatandaş beklentilerine göre belirliyor.

Bodrum’un 6 mahallesinde vatandaş sandığa gitti Bodrum’da 6 mahallede mini referandum yapıldı

Bodrum Belediyesi, Bodrum’un her mahallesine yapılacak hizmetin öncelik sırasını, vatandaş beklentilerine göre belirliyor.
Bodrum’da yaşayan halkın Belediye’den talep ve beklentilerini öğrenmek amacıyla Aralık ayında başlatılan “Söz Sende Bodrum” anket çalışmasında sona gelindi. Bodrum’da yapılması gereken öncelikli, kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek amacı ile düzenlen anketlerin büyük çoğunluğundan Kapalı Pazaryeri talebi çıktı.
Bodrum Belediyesi’nin 20202024 Stratejik Planı kapsamında hayata geçirdiği “Söz Sende Bodrum” anket çalışmaları vatandaşın yoğun katılımıyla devam ediyor. Semt pazarlarında vatandaşın önüne sandık koyan Belediye, bugüne kadar Gümüşlük, Göltürkbükü, Turgutreis, Akçalan, Yalıkavak ve Konacık’ta (Konacık PazaryeriSanayi Sitesi ve Çırkan) olmak üzere toplam 6 mini referandum yaptı. Anket çalışmalarına yüzlerce vatandaş katıldı.
Seçim öncesinde “Bodrum’u Bodrum halkı ile birlikte yöneteceğiz” diyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve gelir gelmez “Söz Sende Bodrum” projesini başlattı. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje ile her mahallenin öncelikli hizmet beklentisi vatandaşa soruldu. Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma, Bodrum’un 6 mahallesinde tamamlandı. Çoğunluğu Pazar yerlerinde kurulan sandıklara vatandaşın ilgisi büyük oldu.
Her mahalle öncelikli hizmetini seçti
Her mahalle referandumunda ilk sırayı kapalı ve modern pazaryeri aldı. Bu talebi sırasıyla kreş, kafeterya ve otopark gibi hizmetler izledi. Yalıkavak’ta vatandaşlar Belediye’den pazaryeri ve otopark isterken, altyapı ve arıtma sorununun da bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti. Gümüşlük halkının önceliği de kapalı Pazaryeri oldu. Turgutreis anketinden, altyapı ve arıtma sorunu çıktı. Belediye’nin bu sorunu bir an önce çözüme kavuşturmasını isteyen Turgutreis halkı, ikinci tercihini kapalı pazaryerinden yana kullandı. Turgutreis’in bir diğer çözüm bekleyen sorunu da sahil yolu düzenlemesi oldu. Akçaalan’da kurulan referandum sandığından pazaryeri ile kadınların kullanabileceği bir kafeterya talebi çıktı. Bodrum Belediyesi’nin “Söz Sende Göltürkbükü” çalışmasında ise halkın tercihi yine pazaryerinden yana oldu. Göltürkbükü halkının ikinci sıradaki isteği ise Belediye kafeteryasıydı.
Konacık’ta kurulan üç ayrı referandum sandığından da yine pazaryeri çıktı. Çırkan sakinleri ikinci tercihini kreşten yana kullanırken, Konacık halkı ve sanayi esnafı da Belediye’den bir kafeterya istedi.
Bodrum Belediyesi’nin proje/hizmet referandumları, 19 Şubat Çarşamba günü Gündoğan Pazar yerinde devam edecek. Projenin Mart ayı sonuna kadar tüm mahallelerde tamamlanması hedefleniyor.
Bodrum Belediyesi’nin ‘katılımcı’ belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye olarak bizim önceliğimiz halkımızın beklenti ve talepleridir. Bir mahallenin yaşayanı, o mahallenin ihtiyacını en iyi bilen kişidir. Yaptığımız bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte projelerimizi, halkımızın öncelikleri doğrultusunda adım adım hayata geçireceğiz.” diye konuştu.
Önümüzdeki günlerde “Söz Sende Bodrum” anketlerinin yapılacağı mahalleler ve tarihleri Bodrum Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.bodrum.bel.tr adresinde ve Belediye’nin sosyal medya hesaplarında duyurulacak.

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