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Hayvanlarda küpeleme ve sözleşme yetki devri protokolü

İHA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Milas Süt Üreticileri Birliği arasında hayvancılığın kayıt altına alınmasını amaçlayan küpeleme yetki devri sözleşme protokolü imzalandı.

Hayvanlarda küpeleme ve sözleşme yetki devri protokolü

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Milas Süt Üreticileri Birliği arasında hayvancılığın kayıt altına alınmasını amaçlayan küpeleme yetki devri sözleşme protokolü imzalandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği dahilinde, Muğla İl Müdürlüğü ile Milas Süt Üreticileri Birliği arasında protokol imzalandı.
İmzalanan protokol gereği; Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmakta olan küpeleme faaliyetlerine, Milas Süt Üreticileri Birliğinin, öncelikle kendilerine kayıtlı üyelerinin hayvancılık işletmelerinde, talep edilmesi halinde diğer işletmelerdeki sığır cinsi hayvanların tanımlanarak kayıt altına alınması amaçlanıyor. Bu nedenle İl Müdürlüğü ile Milas Süt Üreticileri Birliği arasında karşılıklı imzalanan sözleşme ile yetki devri yapıldı. Sözleşme Muğla Tarım ve Orman il Müdürü Barış Saylak’ ın makamında İl Müdürü Saylak ve Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin arasında imzalandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak; “Milas Süt Üreticileri Birliği ile kurumumuz arasında imzalanan bu prokolle, Milas’ ta hayvancılık faaliyetlerinin aksamadan, yerinde ve zamanında yapılacağına inanıyorum. Kurumumuza, Süt Birliğine ve en önemlisi de yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Sözleşmeyle, Milas İlçesinin tamamında küpeleme faaliyetinin aksamadan zamanında yapılması ve kayıtların daha düzenli tutulması hedeflenmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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