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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 – Cizrespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Cizrespor ile 11 berabere kaldı.

*** Fethiye Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmaya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Apaçi taraftar grubu maç boyunca Fethiyespor’a büyük destek verdi.

*** Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yöneticiler ile Cizrespor’lu yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izlediler.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Canberk’in ceza sahsı içinde sert vuruşunda kaleci Serkan’ın tokatladığı top üst direğe çarparak kornere çıktı.

18. dakikada ceza sahası içine savunmayı geçen Serhat’ın yerden vuruşu auta çıktı.

21. dakikada İbrahim’in kale sahasına ortasında Şemsettin Anıl’dan önce müdahale ederek tehlikeyi önledi.

24. dakikada Yusuf’un ceza sahsına ortasında, Serhat’ın volesini kaleci Serkan son anda kornere çeldi.

45. dakikada Cemal’in ortasında Tolunay’ın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. 10

62. dakikada Oyuna yeni giren Taner’in ceza sahasının önünden kullandığı serbest vuruşunda top ağlar ile buluştu. 11



STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu xx, Barış Çardak xx, Can Öztekin xx

FETHİYESPOR: Serkan xx, Erdi xx, Burak xx, (Dk. 59 Halil x), Tolunay xx, İbrahim xx, Mert Özmen xx, Emre xx, Cemal xx,( Dk.74 Muhammet xx), Mert Caymaz xx, (Dk. 90 Sabri x), Aykut xx Anıl xx

CİZRESPOR: Ramazan xx, Evren xx, Gökhan Dinçer xx, Niyazi xx, (Dk. 60 Taner x), Oğuzhan xx, Yusuf xx, Canberk xx, (Dk. 83 Oğuzhan x), Şemsettin xx, Murat xx, ( Dk. 45+3 Gökmen x ), Serhat xx, Gökhan Çırak xx

SARI KARTLAR: Dk. 65 Şemsettin, Dk. 66 Gökhan Çırak, Dk. 76 Yusuf ( Cizrespor), Dk. 69 Cemal (Fethiyespot)

GOLLER: Dk. 45 Tolunay ( Fethiyespor), Dk. 62 Taner (Cizrespor)

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