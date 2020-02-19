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Kenan Evren’in izleri Marmaris’ten siliniyor 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in Marmaris’teki ...

İHA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rütbesinin sökülmesi ve mal varlığına el konulmasını talep ettiği 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'in Marmaris'te isminin tabeladan sökülmesinin ardından "Beyaz Ev" diye adlandırılan villasının yerinde ise yazlık yükseliyor.

Kenan Evren’in izleri Marmaris’ten siliniyor 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in Marmaris’teki ‘Beyaz Evi’nin yerinde yazlıklar yükseliyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rütbesinin sökülmesi ve mal varlığına el konulmasını talep ettiği 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in Marmaris’te isminin tabeladan sökülmesinin ardından "Beyaz Ev" diye adlandırılan villasının yerinde ise yazlık yükseliyor.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın rütbelerinin sökülmesi ve mallarına el konulması yönünde talepte bulundu.
12 Eylül darbe davasının görüldüğü Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan 2019'daki karar duruşmasında dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ölmesi nedeniyle haklarındaki kamu davasının "ortadan kaldırılmasına" karar vermişti. Müdahil avukatlarının mahkemenin bu kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyayı inceleyen Başsavcılık, hazırladığı tebliğnameyi Yargıtay 16. Ceza Dairesine sundu. Tebliğnamede, Evren ve Şahinkaya'nın ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesinin isabetli olduğu ancak rütbelerinin sökülmesi ve mallarına el konulmasına yer olmadığı kararının bozulması gerektiği vurgulandı. Başsavcılık, Evren ve Şahinkaya'nın rütbelerinin sökülmesini ve mal varlıklarına el konulmasını talep etti.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dosyayı incelemesinin ardından Evren ve Şahinkaya hakkındaki kararını verecek.

Marmaris’ten de izleri siliniyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rütbesinin sökülmesi ve mal varlığına el konulmasını talep ettiği Kenan Evren’in izleri, uzun süre yaşadığı Marmaris’ten de siliniyor.
Marmaris Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda İçmeler Mahallesi’nde bulunan Kenan Evren Bulvarı’nın isminin değiştirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi görüştü. Oy çokluğu ile alınan karar neticesinde bulvarın isminin ‘Bülent Ecevit’ olarak değiştirilmesine karar verildi. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Kenan Evren’ yazılı tabelayı çıkartarak, hazırlanan yeni tabelayla değiştirdi. ‘Bülent Ecevit Bulvarı’ yazılı tabela caddenin iki tarafına da takıldı.

10 yıl satılamamıştı
12 Eylül darbesinin lideri eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Marmaris'teki "Beyaz Ev" diye adlandırılan villasının yerine yeni bir inşaat yükseliyor. Yüksek fiyatı nedeniyle 10 yıl alıcı çıkmayan villayı Kenan Evren’in ölümünden sonra satın alan iş adamı, kentsel dönüşüm kapsamında yıktırdığı villanın yerine yazlık inşa ettiriyor.
Evren'in 1992’den itibaren yaşadığı, 2007 yılında rahatsızlığını gerekçe göstererek Bodrum’a taşınmasının ardından villa 1 milyon euroya satışa çıkarmıştı. Birçok çok önemli isimi ağırlayan Beyaz Ev isimli lüks villa, 10 yıl sonra 900 bin liraya aileye yakın bir iş adamı tarafından satın alınmıştı.

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