Fethiyespor-Cizrespor: 1-1

STAT: Fethiye İlçe
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barış Çardaklı (xx), Can Öztekin (xx)
FETHİYESPOR: Serkan (x) İbrahim Ethem (xx), Emre (xx), Mert Özmen (x), Erdi (xx), Aykut (xx), Burak (xx) (Dk. 60 Halil İbrahim x), Mert Caymaz (xx) (Dk. 90 Sabri), Anıl (xx), Cemal (x) (Dk. 74 Muhammet x), Tolunay (xxx)
CİZRESPOR: Ramazan (xxx) Evren (xx), Gökhan Dincer (xxx), Niyazi (x) (Dk. 60 Taner xxx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Yusuf (xx), Canberk (xx) (Dk. 83 Oğuzhan Nemli), Şemsettin Ender (xx), Murat (x) (Dk. 43 Gökmen xx), Serhat (xxx), Gökhan Çırak (xx)
GOLLER: Dk. 45 Tolunay (Fethiyespor) Dk. 62 Taner (Cizrespor)
SARI KARTLAR: Şemsettin Ender, Gökhan, Yusuf (Cizrespor) Cemal (Fethiyespor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Fethiyespor, üst üste ikinci beraberliğini evinde Cizrespor'dan alarak averajla Play-Off hattının dışına çıktı: 1-1.
Fethiye İlçe Stadı'ndaki oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 45'inci dakikada Tolunay'ın golüyle öne geçti. Konuk ekipte 62'nci dakikada sahneye çıkan Taner, maçın skorunu belirledi: 1-1. Bu skorla Fethiyespor 37 puanda kaldı.
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