Makas atan sürücü, kaza yapınca otomobilden fırladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte makas atarak ilerlerken kontrolden çıkıp, direğe çarpan otomobilin açılan kapısından yola fırlayan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı, bir minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Karaçulha Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Mercan Bahçeci kullandığı 48 PJ 782 plakalı otomobil ile trafikte makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Bahçeci, çarpmanın şiddetiyle açılan kapıdan yola fırladı. Kazayı yara almadan atlatan Bahçeci, hızla ayağa kalktı. O anlar ise yoldan geçen bir minübüsün kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kazanın yanı sıra minibüs sürücüsünün "Aferin, yapacağın başka birşey yok senin zaten" diyerek, gösterdiği tepki de yer alıyor.



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