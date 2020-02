Bodrum'da gürültü kirliliği için alınan kararlar masaya yatırıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, özellikle turizm sezonunda şikayet konusu olan unsurların başında gelen gürültü kirliliği için alınan kararların uygulamaya geçilmesi için eğlence mekanı sahipleri ile toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'un eski günlerine dönebilmesi için her konuda bir vizyon ortaya koyuyoruz" dedi.

Bodrum Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz ve Gümbet Mahallesi'nde 'Bar Bölgesi' olarak belirlenen alan içinde bulunan işletme sahipleri ve yetkilileri katıldı. Eğlence sektöründen yaklaşık 50 kişinin katıldığı toplantı, grup temsilcilerinin konuşmaları ile başladı. Bodrum'da ve İstanbul'da gece kulüpleri bulunan Turizmci Zeynel Kılıç, eğlence mekanlarının Bodrum turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtip, sektörün eski canlı günlerine geri dönmesi için Belediye ile işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi. Kılıç ve beraberindekiler, eğlence mekanlarının üstünün kapatılmasına yönelik yapacakları hazırlıklar için süre talebinde bulundu.

BAŞKAN ARAS, 'BODRUM ESKİ BODRUM DEĞİL'

Toplantıya katılan işletmecileri tek tek dinleyen Başkan Aras, mevcut yasa gereği saat 23.59'dan sonra açık alanda müzik yayını yapılmasının yasak olduğunu hatırlatıp, şunları söyledi:

"Gümbet, Bitez, Türkbükü ve Yalıkavak başta olmak üzere diğer bazı bölgelerden yaz boyunca gelen yüksek ses şikayetleri sonucunda ekiplerimiz gerekli bütün tespitleri yaptı, tutanaklar tutuldu. Aldığımız yoğun şikayetlerin ve sizlerin karşılaştığı ruhsat iptallerine varan cezaların önüne geçmek için birlikte çalışıp birlikte hareket edeceğiz. Bodrum'un eskiden nüfusu 15 bin kadardı, 1 milyon turist gelirdi, daha çok turizm vardı. Şu anda Bodrum'un nüfusu 200 bin, insanlar artık burada yaz, kış yaşar hale gelmiş. Çalışıyor, okula gidiyor çoluk çocuğu var, hastası var ve doğal olarak şikayetler de artıyor. O eski Bodrum ile şu anki Bodrum'u karşılaştıramayız."

BAŞKAN ARAS, 'YASAYA UYARSAK SIKINTI ÇEKMEYİZ'

Gece kulüplerinin, barların, canlı müzik yapan mekanların yasal boyutlarına oturtulması gerektiğinin altını çizen Başkan Aras, "Saat 24.00'dan sonra kapalı alana geçiş yapıp, gürültü kirliliği nedeniyle ortaya çıkan söz konusu şikayetlerin önüne geçelim ve bu işten tamamen kurtulalım. Kapalı alana geçiş konusunda, açılır-kapanır yeni sistemler var. En doğru çözümü bulmak için bir senedir bunun tartışmasını yapıyoruz. Maalesef, teknolojik sitemler çözüm değil. Teknolojik sistemler konusunda bir kanun da yok. Ama kapalı alana 24.00'dan sonra girmek yasal bir gereklilik. Buna uygun çözümler uygulamak durumundayız. 'Para kazanacağız ' diye her şeyi sonsuz, sınırsız yapamayız. '23.59'dan sonra müzik, bar ruhsatı olan yerlerde, kapalı alanlarda yapılır' diye yasa var. Mevzuata uyarsak hiç sıkıntı çekmeyiz" dedi.

BAŞKAN ARAS, 'KURALSIZLIK KAOS DOĞURUR'

Bodrum'da her konuda bir vizyon ortaya koyduklarına dikkat çeken Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Çarşı konusunda, işgaliye, imitasyon bunun dışında kaçak yapılaşma, alt yapı, ses, gürültü gibi konularda bir vizyonumuz var. Amacımız Bodrum'u toparlamak. Kuralsızlık kaos doğurur." Cumhuriyet Caddesi'ndeki Barlar sokağında da düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Başkan Aras, "Barlar sokağının cazibesi gitti. Çünkü orası hakkında bir önlem alınmadı. Barlar Sokağı ölürken kendi haline bırakıldı. Belediye olarak, bu konuya da müdahale ediyoruz." dedi.



