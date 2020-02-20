Halk süt projesi Milas’ta da hayat bulacak

Milas Süt Birliği’nin CHP İlçe Başkanlığı’na gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, halka sağlıklı çiğ sütle buluşturmak ve üreticilere destek olmak adına Milas Süt Birliği ile proje yapacaklarını duyurdu.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Süt Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Pinar ve Milas Süt Birliği Genel Müdürü Soner Güney ile birlikte, CHP İlçe Başkanlığı’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.



Tarım ve hayvancılıkla ilgili açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Türkiye samanı dışarıdan aldığı gibi samanı yiyecek olan ineği de dışarıdan bir ülke, bu ekonomimizi tarif etmekle birlikte, üretime ve tarıma bakış açımızı gösteriyor.” diyerek, üreticinin desteklenmesi gerektiğini ve üreticinin bu şartlarda tek başına ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Hem üreticiye destek olmak hem de Milas halkını sağlıklı sütle kavuşturmak için Milas Süt Birliği ile çalışma içerisinde olduklarını duyuran Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Milas Süt Birliği ile geçmişte okuldaki çocuklarımıza süt teminiyle ilgili bir proje yapmıştık. Başarılarıyla Milas’ımızın yüz akı olan, gurur duyduğumuz Birliğimiz, üreticimizin bilinçlenmesi, ürününün değerlenmesi ve piyasa koşullarındaki olumsuz etkiden korunması açısından önemli görevler yerine getiriyor. Birliğimiz ile geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de işbirliği içerisinde çalışacağız. Tam da bu noktada, yeni bir sosyal projeyi müjdelemek isterim. Milas Süt Birliği üreticilerinin ürettiği sağlıklı sütleri, Milas Süt Birliği ile gerçekleştireceğimiz Halk Süt Projesi ile ilçemizde belirlenen noktalarda halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz” dedi.

Başkan Gezgin, Başkan Tokat’a Milas Süt Birliği hakkındaki değerlendirmeleri ve Halk SÜT Projesi konusunda işbirliği desteğinden ötürü teşekkür etti.

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