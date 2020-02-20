Milas'da projeler için imzalar atıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan “AutoCAD Eğitimi” ve “Özel Bireylerde Cinsel Eğitimi” protokolleri imzalandı.



Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi tarafından hazırlanan “AutoCAD Eğitimi” ve Milas Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Özel Bireylerde Cinsel Eğitimi” Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Projelerin protokolleri Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Halime Karaca ve Güney Ege Kalkınma Ajansı Muğla Ofisi yetkilileri arasında imzalandı.

“AutoCAD Eğitimi” projesi kapsamında Milas’ta görev yapan meslek lisesi meslek dersi öğretmenlerine AutoCAD eğitimi, “Özel Bireylerde Cinsel Eğitim” projesi kapsamında ise ilçede görev yapan rehber öğretmenlerine 'Özel Bireylerde Cinsel Eğitim' anlatılacak.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, yaptığı açıklamada; “Emeği geçen başta Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi ve Milas Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenleri olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, projelerin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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