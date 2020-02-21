MİTSO'dan 'Yerel ürünler raflarda yerini alsın' talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MİTSO'dan 'Yerel ürünler raflarda yerini alsın' talebi

İHA

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinden Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca büyük mağazalarla zincir mağazaların toplam raf alanın yüzde 1'inin coğrafi işaretli ürünlerle yerel markalı ürünlere tahsis edilmesini istedi.

MİTSO'dan 'Yerel ürünler raflarda yerini alsın' talebi

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinden Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca büyük mağazalarla zincir mağazaların toplam raf alanın yüzde 1'inin coğrafi işaretli ürünlerle yerel markalı ürünlere tahsis edilmesini istedi.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Odayı ziyaret eden Muğla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, yerel üreticiler arasında kooperatifleşmenin yaygınlaşması için özel düzenlenmiş bir otobüsle kooperatifleşmeyi anlatacaklarını belirtirken MİTSO'da İl Müdürlüğü yetkililerinden "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve bakanlık genelgesinin uygulanarak büyük mağazalarda ve zincir mağazaların raflarında, bulundukları ilde üretilen "hızlı tüketim malı" niteliğindeki coğrafi işaretli ürünlerle yöresel ürünlerin sergilenmesini istedi.
Ticaret Bakanlığı Muğla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri Milas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler. Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, Şube Müdürü Ergün Yıldız ve Eşref Çelik, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e yerel üreticilerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kooperatifçilikle ilgi çalışmaları anlattılar. Yerel üreticilere kooperatifçiliği anlatmak ve teşvik etmek için bir tanıtım otobüsünün ilçeleri gezmeye başladığını ifade eden Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, kooperatifçilik otobüsünü Milas'a da getirmek istediklerini ifade etti ve bu konuda MİTSO'nun da desteğini talep etti.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de, Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek "Yerel üreticilerin ve yerel üretimin geliştirilmesi için kooperatifçilik çok önemli bir adım" diyerek kooperatifçiliği anlatmak için oluşturulan kooperatif otobüsü projesine destek vereceklerini bildir.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, yerel üreticilerin korunması, yerel markalı ürün üretiminin teşvik edilmesi amacıyla ilgili bakanlıklardan TOBB'a kadar yaptıkları çeşitli başvurular sonucunda 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, büyük mağazalarla zincir mağazaların toplam raf alanlarının yüzde 1'inin, o ilde üretilmiş olmak kaydıyla coğrafi işaretli veya markalı ürünlere tahsis edilmesinin kanuna girmesini başardıklarını belirtti. Reşit Özer, "Fakat bu kanun 2015 tarihinde çıkmış olmasına rağmen henüz tam olarak uygulanmamaktadır. Biz bu kanunun ve kanunun yürütülmesini düzenleyen yönetmelik ve genelgenin tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Bu şekilde, ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinin veya Odalarımızın, Ticaret İl Müdürlüğüne bildirdiği "hızlı tüketim malı" niteliğindeki yerel, markalı ürünlerin, büyük mağazaların ve zincir mağazaların toplam raf alanlarının yüzde 1'inde satışa sunulmasını istiyoruz" dedi.
Büyük mağazaların veya zincir mağazaların bulundukları illerde üretilmiş olmak şartıyla "hızlı tüketim malı" niteliğindeki Coğrafi işaretli ürünler veya yerel markalı ürünler için, söz konusu mağazaların toplam raf alanının yüzde 1'inin tahsis edilmesinin MİTSO'nun önerisi ve girişimleri sonucunda yasada yer aldığını hatırlatan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer "Bu bakımdan bu kanun uygulanması bizim için çok özel bir anlam taşıyor. Yerel üreticilerin korunması ve markalaşmanın teşviki için bunu ısrarla istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım: "Darbeyi aklından geçirenler ayağını denk alsın"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: "Darbeyi aklından geçirenler ayağını ...
Binali Yıldırım: “Darbe söylentilerini çıkaranlar 15 Temmuz’u düşünsün” AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan son Başbakan Binali Yıldırım, son zamanlarda yeni bir darbe söylentileri yayanların 15 Temmuz’u düşünmelerini istedi
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: “Darbe söylentilerini çıkaranlar 15 ...
7 kadın el ele verdi kooperatif kurdu
YEREL HABERLER 7 kadın el ele verdi kooperatif kurdu
Marmaris'te ilk cemre havaya düştü; sahiller cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Marmaris'te ilk cemre havaya düştü; sahiller cıvıl ...
Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor
Seydikemer Belediyespor’da kader maçı
YEREL HABERLER Seydikemer Belediyespor’da kader maçı
Yaren Gecesi renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Yaren Gecesi renkli görüntülere sahne oldu
Özlem Öğretmen anısına hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Özlem Öğretmen anısına hatıra ormanı oluşturuldu
Sağlık-Sen'den 112 ekiplerine saldırıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Sağlık-Sen'den 112 ekiplerine saldırıyla ilgili ...
Güney Egeli turizmciler sezondan umutlu
YEREL HABERLER Güney Egeli turizmciler sezondan umutlu
Motosikletten düşen kadını yağmurdan şemsiyeyle korudular
YEREL HABERLER Motosikletten düşen kadını yağmurdan şemsiyeyle ...
DHA YURT - Motosikletten düşen kadını yağmurdan şemsiyeyle korudular
YEREL HABERLER DHA YURT - Motosikletten düşen kadını yağmurdan ...
Motosikletten düşen kadını şemsiyelerle yağmurdan korudular
YEREL HABERLER Motosikletten düşen kadını şemsiyelerle yağmurdan ...
Bodrum’da 33 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 33 düzensiz göçmen yakalandı.
YEREL HABERLER Bodrum’da 33 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ...
Milas'ta uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi
YEREL HABERLER Milas'ta uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi
Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı
Ambulans şoförüne bıçak çeken şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Ambulans şoförüne bıçak çeken şahıs tutuklandı
İpekböcekçiliği Muğla’da hayat buluyor Muğla Büyükşehir Belediyesi ipekböcekçiliği üretimi için Eskişehir'den bedelsiz 3 bin 500 dut fidanı aldı.
YEREL HABERLER İpekböcekçiliği Muğla’da hayat buluyor Muğla ...
Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi turnuvası başladı
YEREL HABERLER Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi turnuvası başladı
Marmaris’te fen işleri ekipleri aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Marmaris’te fen işleri ekipleri aralıksız çalışıyor
130 bin hanenin kullanacağı elektrik çöpten üretiliyor
YEREL HABERLER 130 bin hanenin kullanacağı elektrik çöpten ...
Marmaris’te fen işleri ekipleri aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Marmaris’te fen işleri ekipleri aralıksız çalışıyor
Muğla'da kuduzla mücadele başlıyor
YEREL HABERLER Muğla'da kuduzla mücadele başlıyor
Milas'ta yetki belgesi ve ödül dağıtım töreni yapıldı
YEREL HABERLER Milas'ta yetki belgesi ve ödül dağıtım töreni yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X