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Binali Yıldırım: “Darbe söylentilerini çıkaranlar 15 Temmuz’u düşünsün” AK Parti Muğla İl Danışma ...

İHA

AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda yapıldı.

Binali Yıldırım: “Darbe söylentilerini çıkaranlar 15 Temmuz’u düşünsün” AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan son Başbakan Binali Yıldırım, son zamanlarda yeni bir darbe söylentileri yayanların 15 Temmuz’u düşünmelerini istedi

AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda yapıldı.
AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına; son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti'li belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“Darbeci alçaklara cevabı 15 Temmuz’da verdik”
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Binali Yıldırım, 15 yıl çok çirkin bir dönem geçirdiklerini belirterek, “Tabiri caizse şeytan taşlamaktan iş yapmaya zor vakit bulduk. Darbeler, vesayetleri, kapatma davaları, 1525 Aralık olayları, MİT tırları, Gezi olayları, üstüne üstlük en son 15 Temmuz hain darbe girişimi. Bugünlerde yine darbe lafları ortalıkta dolaşıyor. Bu lafları ortaya atmak bile ihanettir. Bu ülkeye ihanettir, bu ülkenin geleceğine ihanettir. Darbe söylentisi içeride ve dışarıda iş yapmak, yatırım yapmak isteyenler mutlaka çıkabilir. İnsanların kafasını karıştırır. Aslı olmasa da şunu herkes bilsin. Çılgınlığın mevzuatı yok. Çılgınlık yapmak isteyen mutlaka çıkabilir. Ama onu aklından geçirenler 15 Temmuz gecesini düşünsün. Aklını başına alsın. Bu millet o gece AyYıldızlı bayrağı indirtmedi, alçaklara cevabını verdi. Alçak FETÖ terör örgütü bu darbeyi yapmak isteyenlerin moralini yüksek tutmak için böyle dedikodular yayıyor. Amaç onların umudunu taze tutmak. Ama ülkeye zararı olur. Asla ve asla bunlara itibar etmeyeceğiz. Eğer ders almadılarsa bu millet tekrar ders vermesini daha fazlası ile verir” dedi.

“Yılları böleriz, ülkeyi böldürtmeyiz”
Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediğini belirten Yıldırım, “Bölünmüş yolları yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiye’nin batısını doğusu ile, kuzeyini güneyi ile buluşturduk. Ama bir şeyi yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu asla unutmasınlar. İçeride ve dışarıda bu milleti bölmeye çalışanlara verecek bir karış toprağımız yok” diye konuştu.

“Korkuyu görünce şapkamızı alıp gitmedik”
AK Parti’nin birçok sınamadan geçtiğinin açıklayan Yıldırım, “Geçen 18 yılda başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ama hiçbirisinden yılmadık. Korkuyu görünce, tehdidi görünce şapkamızı, ceketimizi alıp kaçanlardan olmadık, üstüne üstüne gittik ve verdiğiniz emaneti alçaklara, hainlere teslim etmedik. Bize emaneti millet verir, millet alır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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