Muğla İl Av Komisyonu toplandı

Muğla İl Av Komisyonu, 20202021 av sezonu öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplandı Muğla Valiliğinde gerçekleşti. Toplantıya kurul üyesi olarak İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Avcı Dernek Başkanları katılım sağladı.

Merkez Av Komisyonunda değerlendirilmek üzere toplantı gündem maddeleri ile ilgili görüş ve öneriler doğrultunda toplantı kararları alındı.

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