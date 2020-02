AK Parti'li Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Son 15 yıl boyunca ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Muğla'da da çok büyük hizmetler yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik ve milleti birleştirdik. Yatağanlılar, şunu bilin ki yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Muğla'ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yatağan Belediyesi'ni ziyaret etti. Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz eşliğinde belediye hizmet binasına gelen Yıldırım'ı, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ümmühan Toksöz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, MHP İlçe Başkanı Arif Güldürüm, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Yıldırım, Yatağan'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "48 yıl aradan sonra Yatağan'da bir değişimi gerçekleştirdiniz. Mustafa Bey'i belediye başkanı yaptınız. İnşallah belediye başkanınız, sizin verdiğiniz bu desteğe ve güvene layık olarak Yatağan'a çok güzel hizmetler yapacak. Yatağan, hizmet belediyeciliği ile tanıştı. AK Parti belediyeciliğiyle inşallah burada yaşayan on binlerce kardeşimize en güzel hizmeti getirmek için var gücüyle gece gündüz çalışacak, milletvekillerimiz ve bizler de hep onun yanında olacağız ve ona destek olacağız" dedi.

'MUĞLA, TURİZMDE, MADENCİLİKTE VE TARIMDA YÜZÜMÜZÜ AK EDEN BİR İLİMİZ'

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğlalılara ve Yatağanlılara selamlarını ilettiğini belirterek, "Muğla, cennet köşelerinden bir yer. Çok güzel bir yer. Ülkemizin gözbebeği dediğimiz Muğla'nın bir önemi daha var. Muğla, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin adamı Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı ve alçak FETÖ'cülere hak ettiği cezayı verdi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Muğla turizmde, madencilikte, tarımda yüzümüzü ak eden bir ilimiz. Muğla ve Yatağan, kazandıran şehirlerimiz. Feldspat yataklarıyla, mermer ocaklarıyla ve zeytinlikleriyle ülkemizin zenginliklerine zenginlik katıyor. Dolayısıyla böylesine güzel bir ilimizi, tarihi geçmişi olan Yatağan gibi bir ilçemizi desteklemek ve kalkındırmak da bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ'

Muğla'ya hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Yıldırım, "Son 15 yıl boyunca ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Muğla'da da çok büyük hizmetler yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik ve milleti birleştirdik. Yatağanlılar, şunu bilin ki, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Her türlü şer odaklarına karşı daima bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Şimdi artık çalışma zamanı, geleceğimiz gençlerine daha iyi bir ülke teslim etmek için daha fazla çalışmak, yatırım yapmak, iş aş sağlamak zamanıdır. O yüzden hükümetimiz var gücüyle çalışıyor. 18 yıldır olduğu gibi daha nice yıllara, 2023'e, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına hedeflerimizi birer birer gerçekleştirerek gireceğiz" dedi.

'SORUNLARINIZI, TORUNLARINIZA BIRAKMADIK'

Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç merak etmeyin, içeride ve dışarıda, milletimize ve ülkemize düşmanlık edecek kim olursa olsun 15 Temmuz'da nasıl hak ettiği cevabı aldıysa, bundan sonra da aynı şekilde almaya devam edecek, bu cevabı da Yatağan ve Muğla verecek, 83 milyon milletimiz verecek. Belediye başkanımız, milletvekillerimiz bizlere sorunları anlattılar. Sizin ihtiyaçlarınızı, neler yapılması gerektiğini biliyoruz. İnşallah imkanlarımız dahilinde bu beklentilerinizi de gerçekleştireceğiz. AK Parti iktidarı olarak dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geldik. Sorunlarınızı, torunlarınıza bırakmadık. Bundan sonra da aynı şekilde ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ü makamında ziyaret eden Yıldırım, ardından ilçeden ayrıldı.



