Kültür Derneği, verdiği konserle mest etti Fethiye’de THM konseri

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, izleyenlere eşsiz saatler yaşattı.

Ücretsiz olarak düzenlenen konsere yoğun katılım oldu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nin 16. yaşını kutlama kapsamında gerçekleşen konserde; Türk Halk Müziği Korosu birbirinden değerli türkülerle konuklara müzik ziyafeti yaşattı. Şef Ali Tunç yönetiminde sahne alan Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu ve orkestrası izleyenlere coşkulu ve keyifli bir gece yaşattı.

Şef Ali Tunç konuşmasında, Hamdi Özbay’ı saygı ve rahmetle andı. Programa Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca beraberinde CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir ile birlikte katılım sağladı. THM Korosu Şefi Ali Tunç’a çiçek takdim eden Karaca, muhteşem konserden dolayı tüm koroya ve katılımlarından dolayı tüm müzikseverlere teşekkür etti.

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