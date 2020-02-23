Foseptiğe düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

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- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 10 metrelik foseptiğe düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeni Mahalle, 1209 Sokak'ta Gülçin Ayvaz'a ait yavru köpek, evin bahçesindeki foseptiğe düştü. Köpeğinin 10 metre derinliğindeki çukura düştüğünü fark eden Ayvaz, kendi imkanları ile kurtarmayı başaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, yavru köpeği halatla kurtararak sahibine teslim etti.



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