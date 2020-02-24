Kavaklıdere’de 4 bin 500 metre hat döşendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kavaklıdere’de 4 bin 500 metre hat döşendi

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere ilçesinde başlatılan 11 bin metre kanalizasyon hattının 4 bin 500 metresi tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine 11 milyon liralık alt yapı yatırım çalışmaları kapsamında 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işi yapılacak.

Kavaklıdere’de yapımı devam eden kanalizasyon inşaatı işinin yüzde 50’si hibe (SUKAP) , yüzde 50’si MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kredi kullanılarak, İlbank A.Ş. ve MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yaptırılacak. Kavaklıdere ilçe merkezi altyapısını kapsayacak bu önemli projede, 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işi yapılacak. Proje 10 milyon 967 bin 510 liraya mal olacak. 11 bin metre kanalizasyon hattının 4 bin 500 metresi tamamlandı.

“Muğla’mız için var gücümüzle çalışıyoruz”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duydukları Muğla’da alt yapı ile ilgili büyük yatırımları ve projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Gürün; “Kavaklıdere ilçemizde devam eden alt yapı çalışmaları ile güzel ilçemiz modern bir alt yapıya kavuşuyor. 11 bin metre kanalizasyon hattının 4 bin 500 metresini tamamladık. Muğla genelinde kendi öz kaynaklarımız ve dünya bankasından sağladığımız kredi ile büyük bir alt yapı yatırımını başlattık. Muğla’da yaşayan, güzel şehrimizi ziyaret eden tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı ...
Muğla Büyükşehir işçilerine 3 yıllığına yüzde 34 zam 336 kadrolu işçiye üç yıllığına yüzde 34 oranındaki zam sözleşmesinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir işçilerine 3 yıllığına yüzde 34 ...
'100 Şiirde Bodrum' için imza günü
YEREL HABERLER '100 Şiirde Bodrum' için imza günü
Muğla’yı Özkan temsil edecek
YEREL HABERLER Muğla’yı Özkan temsil edecek
Milas’ta üç ayrı mahalleye okul binası yaptırılıyor
YEREL HABERLER Milas’ta üç ayrı mahalleye okul binası yaptırılıyor
2023 Ahmet Yesevi Gençlik ve Eğitim Kursu başlıyor
YEREL HABERLER 2023 Ahmet Yesevi Gençlik ve Eğitim Kursu başlıyor
Güleda'nın annesi: Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz
YEREL HABERLER Güleda'nın annesi: Katilin en ağır cezayı almasını ...
Yaz kış şifa kaynağı; Sulu Muğla Kebabı
YEREL HABERLER Yaz kış şifa kaynağı; Sulu Muğla Kebabı
Miniklerden atık getirme merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Miniklerden atık getirme merkezine ziyaret
Ortaca’da trafik kazası; 1 ölü
YEREL HABERLER Ortaca’da trafik kazası; 1 ölü
Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü
YEREL HABERLER Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü
Foseptiğe düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Foseptiğe düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Muğlaspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 0-0
YEREL HABERLER Muğlaspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 0-0
TFF 3. Lig Muğlaspor:0 Osmaniyespor: 0 Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Muğlaspor kendi sahasında ağırladığı Osmaniyespor ile golsüz berabere kaldı.
YEREL HABERLER TFF 3. Lig Muğlaspor:0 Osmaniyespor: 0 Türkiye ...
Muğlaspor'da sahada protesto
YEREL HABERLER Muğlaspor'da sahada protesto
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıl dönümü ...
10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ...
Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 85. yıldönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 85. yıldönümü törenle ...
İngiliz hemşireden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
YEREL HABERLER İngiliz hemşireden Elazığ ve Malatya'daki ...
Marmaris'te işçilerin tehlikeli mesaisi
YEREL HABERLER Marmaris'te işçilerin tehlikeli mesaisi
Bodrum Şehir Tiyatrosu'nda atölye çalışmaları devan ediyor
YEREL HABERLER Bodrum Şehir Tiyatrosu'nda atölye çalışmaları devan ...
İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı
YEREL HABERLER İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı ...
Sahayı su bastı, maç tatil edildi
YEREL HABERLER Sahayı su bastı, maç tatil edildi
Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X