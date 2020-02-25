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Otizmli ve özel eğitim gerekli öğrenciler için anlamlı açılış

İHA

Otizmli ve özel eğitim gerekli öğrenciler için anlamlı açılış

Tohum Otizm Vakfı, Martı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin'in desteğiyle 118 ve 119’uncu özel sınıflarını Muğla’nın Marmaris ilçesinde açtı.
Açılışlara Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Martı Grup Başkanı Oya Narin, Halit Narin ve Tohum Otizm Derneği Genel Müdürü Betül Selcen Özer katıldı. Ayrıca İzmir ilinin Selçuk ilçesi Kaymakamı Ekrem İnci’de davetliler arasında bulundu.
Muğla Valisi Esengül Civelek Halit Narin, Oya Narin ve Betül Selcen Özer'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Açılış konuşmasında İl Milli eğitim Müdürü Pervin Töre ‘’ Sorun değil çözüm odaklı bir eğitim sistemi ile öğrencilerimizi yetiştiriyoruz, hayırsever Oya Narin ve hepimizin babası Halit Narin’e destekleri için Teşekkür ederiz ‘’ dedi.
Muğla Valisi Esengül Civelek, hayırsever aileye teşekkür ederek; "Eğitim hepimiz için şart ama Otizmli ve özel eğitime tabi çocuklar için çok daha önemli" dedi.
Marmaris’e Bağlı Orhaniye mahallesinde bulunan İnci Narin Yerlici Tasarım ve Beceri Atölyesi açılışı gerçekleştirilmesinin ardından otizmli ve özel eğitime tabi çocukların eğitim gördükleri ve özel eğitim gereçleri temin edilen İçmeler Mahallesi Halit Narin Turizm Meslek Lisesi ve Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu’ndaki sınıflar ve atölyeleri ziyaret ettiler. Öğrencilerin kendileri için hazırladıkları gösterileri izleyip, yaptıkları çalışmaları incelediler.
Martı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oyan Narin, "Bizler burada sadece Turizmci değil Yaşadığımız topraklara ve bu toprağın insanına gönül vermiş olan bir topluluğun mensupları olarak ta bulunuyoruz. Turizm sektöründe ülkemizin geleceği için nasıl turizm de dönüşümün bir zaruret olduğunu biliyor ve bu bilinçle bugünden gelecek için çalışıyorsak Topluma ve bu ülkenin geleceğine karşı sorumluluğunu bilen birer vatandaş birer çalışan ve bu ülkeye kendini adamış bir topluluğun fertleri olarak Türkiye’nin geleceği çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için elimizden geldiğince her projenin içerisinde olmaya çalışıyoruz” diyerek insanları bu güzel oluşuma davet etti.
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek tedavileri olan eğitime ulaşmalarını sağlamak ve çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanmasını hedefleyen Tohum Otizm Vakfı genel Müdürü Betül Selcen Özer, Türkiye’nin dört bir yanında otizm eğitim atölyeleri düzenlemeye ve özel eğitim sınıfı açmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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