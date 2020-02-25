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Katkısız Bodrum mandalina suyu dünyaya açılıyor

İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde Eray Sünbül ile Can İren tarafından kurulan tesis ile kokusu ve aromasıyla dünya çapında ün kazanan Bodrum mandalinası suyu, katkısız dondurulmuş vaziyette ilk kez yurt dışına ihraç ediliyor.

Katkısız Bodrum mandalina suyu dünyaya açılıyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde Eray Sünbül ile Can İren tarafından kurulan tesis ile kokusu ve aromasıyla dünya çapında ün kazanan Bodrum mandalinası suyu, katkısız dondurulmuş vaziyette ilk kez yurt dışına ihraç ediliyor.
Genç girişimciler, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilk ihracatı geçen hafta gerçekleştirdi. Mandalinanın yanı sıra yüzde yüz doğal nar, limon, portakal ve greyfurt suları da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, İtalya, Katar ve Romanya’ya ihraç ediliyor.
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu genç girişimci Eray Sünbül, 15 yıl önce Bodrum’a geldiğini, yaşadıkları kente katkı sağlamak istediklerini söyledi. Sünbül, "Bundan 5 sene önce ortağımla birlikte Dubai’ye limonata pazarlamak için yola çıktık. Orada taze sıkılmış, dondurulmuş meyve suyu konsepti ile geri geldik. O zamandan beri 6 ülkeye ihraç ediyoruz. Hem de iç piyasada ürünlerimizi sunuyoruz. Geçen seneye kadar ağırlıklı olarak nar, limon, portakal, greyfurt üzerinde çalışıyorduk. Bu sene Bodrum mandalinasını da ekledik. İnşallah bu sene hem yurt içinde hem de yurt dışında beğenilecek. Geçen hafta Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilk ihracatı gerçekleştirdik. Dalından toplanmış taze ürünleri tercih ediyoruz. Çürük ürünleri kullanmıyoruz. Bunları sıkıp eksi 40 derecede şokluyoruz. Pastörize ve ısıl işlem, korucuyu ya da katkı maddesi kullanmıyoruz. Donuk olarak müşterilerimize servis ediyoruz. Ürünler çözüldükten sonra iki gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Bodrum mandalinası yıllardır Bodrum’un yarayan kanası. Birçok siyasetçinin de çözüm bulmaya çalıştığı bir konu. Biz de bu sene yüzde yüz doğal mandalina suyunu piyasaya sunarak Bodrum mandalinası ve ağaçlarının korunması için de bir adım attığımızı düşünüyorum. İnşallah devamını getirebiliriz" diye ifade etti.

"Bodrum için sevindirici bir haber"
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ise, "Bodrum mandalinası 1980’li yıllarda Bodrum ekonomisinin lokomotifi olarak görünüyordu. Fakat daha sonra turizm ağır basınca ekonomik değerini kaybetti. Turizm birinci plana çıktı. Bunun için biz 2006 yılında Bodrum Narenciye Birliği’ni kurduk. İlk olarak bunu korumak için coğrafi işaret aldık. Yatırımcı arkadaşlara teşekkür ederim. Bodrum’da mandalinadan üretilen ürünler 150 tona yakın tüketiliyor. Fakat Eray ve abisi Koray Sünbül bir senede 250 ton mandalina işleyip suyunu çıkardı. Önümüzdeki yıl daha fazla mandalina suyunu sıkıp, paketleyip yurt dışına ihraç edip tüketimini sağlayacaklar. Romanya ve Dubai’ye ciddi bir ürün göndermişler. Bu bizler için, Bodrum için sevindirici bir haber" diye konuştu.

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