Köksal, Kastamonu Havalimanı Başmüdürü oldu

Milas Bodrum Havalimanı DHMİ personellerinden Ersin Köksal, Kastamonu Havalimanı Başmüdürü olarak atandı.

Milas Bodrum Havalimanı’nın hizmete sunulduğu 1998 yılından bu yana Devlet Hava Meydanları işletmesinde tekniker olarak ve aynı zamanda Sivil Savunma Amiri olarak görev yapan Ersin Köksal memleketi olan Kastamonu’ya başmüdür olarak atandı.

Köksal; Milas’ta görev yaptığı süre içinde özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerde sunduğu katkının yanı sıra gelirlerini kendisi üreten Milas Gençlikspor Kulübünü kurarak uzun yıllardır başkanlığını da yaparak çok sayıda sporcu kazandırılmasına katkıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.