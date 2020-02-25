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Yaban domuzu avı sona erdi

İHA

Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre 2019 2020 av döneminde yaban domuzu avcılığı sona erdi.

Yaban domuzu avı sona erdi

Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre 2019 2020 av döneminde yaban domuzu avcılığı sona erdi.
Sezon ile ilgili açıklama yapan Milas Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan “Bu av sezonunda önce Pinar Mahallesinde, sonra Gökçeler Mahallesinde, daha sonra Menteş Mahallesinde ve en son olarak Yusufça Mahallesinde muhtarlıklarla ortaklaşa mücadele amaçlı domuz sürek avları yaptık. Mahalle muhtarlarımızın hepsi bizleri çok iyi misafir ettiler. Hatta tüm avcılarımıza öğleyin bile yemek verdiler. Bu yüzden Yusufça Mahallesi Muhtarı Mesut Bulut’a, Menteş Mahallesi Muhtarı Bayram Arıcı’ya, Gökçeler Mahalle Muhtarı Hüseyin Pırnaz ve Pinar Mahallesi Muhtarı Gürdal Kaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.
Bu yıl yaban domuzu sürek avlarının çok erken tarihte sona erdiğini ifade eden Özkan, “Geçmiş yıllarda kara avcılığının sona erdiği tarihte biterdi. Sürek avı için hala talepte bulunan mahalle muhtarlarımız var. Ama bundan sonrası mümkün değil. İnşallah gelecek av döneminde” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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