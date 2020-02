Yangında zarar gören sınıf belediye tarafından yenilendi

Nazilli Belediyesi, geçtiğimiz hafta çıkan yangında hasar gören Özel Eğitim Sınıfının bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan geçtiğimiz Cuma günü Beşeylül Ortaokulunun C Blok, Özel Eğitim Sınıfında meydana gelen yangından hemen sonra okula geçmiş olsun ziyaretine gitti. Ekibi ile yangının meydana geldiği sınıfta incelemelerde bulunan Başkan Özcan hasar tespitinin yapılarak, okul gününe kadar, meydana gelen zararın ve eksikliklerin ivedi olarak giderilmesi talimatını verdi. Yapılan tespitlerin hemen ardından çalışmalara başlayan Nazilli Belediyesi Elektrik servisi, Özel Eğitim sınıfında klima kablosunun kısa devre yapmasından sonra yanarak, tamamen kullanılmaz hale gelen klima ve elektrik tesisatını yenilendi. Yangın sırasında yoğun dumandan dolayı is ile kaplanan duvarlar yine Belediye Fen İşlerine bağlı boya ekibi tarafından temizlenerek badanası yapıldı.



Haberini alır almaz çok endişelendiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Geçtiğimiz Cuma günü Beş Eylül Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı'ndaki yangında oluşan maddi hasarın giderilmesi için başlattığımız çalışmalarımızı tamamlandık. Çocuklarımızın eğitim sürecinde olumsuz etkilenmemesi için anında müdahale ederek ekiplerimizle sınıfımızı yeniledik. Çok şükür can kaybımız, yaralımız yok. Öğretmenlerimizin bilinçli davranması ile dumandan etkilenen çocuğumuzda olmamış. Hepimize geçmiş olsun. Böyle durumları inşallah hiç kimse yaşamaz” dedi.

