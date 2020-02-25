Ortaca Belediyesi çocukların hayvan sevgisine ilgisiz kalmadı

Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekipleri, Cengiz Topel İlkokulunu ziyaret etti.

Cengiz Topel İlkokulunda, okul çevresinde dolaşan sokak hayvanları için kulübeler yaptırılırken, kediler barınak ekiplerince kuduza karşı aşılandı.

Ortaca Belediyesi Veteriner Hekimi Kübra Moran ile Veteriner Hizmetleri Teknikeri Bekir Karakartal, öğrencilerin bakımını üstlendiği ve “Kara” ismini verdiği kediyi aşıladı. Kedi, kısırlaştırma ve işaretleme işlemleri için barınağa götürüldü.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, kedileri severken, aşılama işlemini izledi. Ortaca Belediyesi Veterineri Kübra Moran, öğrencilere hayvan sevgisi ve bakımı korularında bilgiler verdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Veteriner Moran, öğrencilerden kedileri severken dikkatli olmalarını istedi, kedi ve köpeklerin aşılatılması gerektiğini söyledi.

Veteriner Moran, öğrencileri zoonoz hastalıklardan korumak için iç ve dış parazitlerle kuduza karşı aşılandığını belirtti. Aşılama sırasında, okul bahçesinde bulunmayan diğer kediler için tekrar geleceklerini ifade etti.

Okul yetkilileri de Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e aşılama hizmetinden dolayı teşekkür etti.

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