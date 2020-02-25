Fethiyespor “Toros” ile ilerleyecek

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TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Fethiyespor anlaşmaya vardığı teknik direktör Mesut Toros ile yükselişe geçmek istiyor.

Fethiyespor teknik direktörü Mustafa Ceviz, geçen hafta sahasında Cizrespor ile 11 beraber kaldığı müsabakanın ardından istifa etti. Ceviz’in istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Fethiyespor yönetimi tecrübeli teknik direktör Mesut Toros İle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Toros, geçen yıl Karşıyaka’yı play off oynattığını, Fethiyespor’uda playoff oynatıp şampiyon yapmak istediğini kaydetti.



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