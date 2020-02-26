Kaymakam Caner Yıldız üniversite gençliği ile buluştu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Zoru Başaranlar, Akran Sohbetlerinin” konuğu Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen sohbet toplantısına, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Tosun, Eğitim Şube Müdürü Sevil Nur ve Yurtlarda kalan çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Sohbet öncesi bu sezon hizmete açılan Şahidi Kız Öğrenci Yurdu ve Erkek Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulunan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, burada öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Yurt Müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ile yemekhane bölümünde incelemelerde bulunduktan sonra burada öğrenciler ile birlikte akşam yemeği yedi.

“Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri” kapsamında kalabalık bir öğrenci gurubuna hitap eden Yıldız, Kaymakamlık mesleği ile ilgili merak edilenleri anlatarak, meslek hayatındaki yaşadıkları ile ilgili öğrencilere deneyim ve bilgilerini aktardı. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Yıldız, “Öğüt vermeyi tavsiyede bulunmayı çok sevmem, fakat ülkemiz çok güzel bir ülke, büyük bir ülke, güçlü bir ülke, sizler içinizde ki sese kulak verin. Sevdiğiniz işi yapın, bu size yüzde yüz başarı getirecektir” dedi.

Konferans sonrası geçlerle birlikte fotoğraf çektiren Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden gelen istek üzerine çalışmaları görmek üzere öğrencileri Kaymakamlığa davet etti.

Etkinliğin ardından, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sohbet buluşmasının anısına Yıldız’a Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler tarafından hazırlanan el yapımı bir tablo armağan etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.