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Akyaka'da değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi

İHA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde piyasa değeri 2 milyon TL olan, cam tüp içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Akyaka'da değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde piyasa değeri 2 milyon TL olan, cam tüp içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, KOM Şube Müdürlüğü ile Ula Akyaka Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde piyasa değeri 2 milyon TL olan, cam tüp içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.K., C.O., İ.E., H.Ö. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alınarak 2 adet ruhsatlı tabanca ve 21 adet mermiye el konuldu. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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