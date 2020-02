Muğla boşanma hızında Türkiye 3'üncüsü

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Muğla’da 2019 yılında binde 2,71 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba boşanma hızı en yüksek 3'üncü il oldu.

Muğla’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 azalarak 6 Bin 265 oldu. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Muğla’da 2019 yılında binde 6,42 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba evlenme hızı en yüksek 42'nci il oldu.



2018 yılında Muğla’da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 29,0 iken 2019 yılında 29,1’e yükseldi. Kadınlarda 2018 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 26,6 iken 2019 yılında ise 25,9’a yükseldi. Muğla’da boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 2 Bin 643 oldu.



Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Muğla’da 2019 yılında binde 2,71 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba boşanma hızı en yüksek 3'üncü il oldu. Kaba boşanma hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi.



Muğla’da 2019 yılında boşanan çiftler yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok boşanma erkeklerde 3539 ve kadınlarda ise 3034 yaş grubunda gerçekleşti. 3539 yaş grubunda boşanan erkek sayısı 514, 3034 yaş grubunda boşanan kadın sayısı 522 oldu. En az boşanma ise erkeklerde ve kadınlarda 1619 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda boşanan erkek sayısı 2, boşanan kadın sayısı 20 oldu.



Muğla’da 2019 yılında boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların yüzde 26,3’ünün (694 boşanma) 16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde meydana geldiği görüldü. Boşanmaların yüzde 2,5’i de (67 boşanma) 1 yıldan az süreli evliliklerde meydana geldi.

