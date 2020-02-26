Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (2)

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K. , C.O. , İ.E. ve S.B., adliyeye sevk edildi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2020-02-26 15:06:36



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