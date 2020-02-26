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Fethiye’de KAAN projesi özel güvenlik görevlilerine anlatıldı

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

Fethiye’de KAAN projesi özel güvenlik görevlilerine anlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.
KAAN Projesi kapsamında ilk olarak özel güvenlik izni alan yerler belirlendi. Bu yerlerin yetkilileri ile toplantıya katılımları için görüşmeler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Özgür Gümüş Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.
Özel özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Karahan ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Semih Süer tarafından eğitim verildi. Projede hizmet kalitesini artırarak özel güvenliğin genel kollukla koordineli çalışmasının ve iletişimin üst seviyede olması için sunumlar yapıldı.
Proje toplantısına, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, tüm kurum ve özel şirketlerin özel güvenlik amir ve müdürleri ile güvenlik personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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