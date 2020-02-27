Yaban domuzları ilçe merkezine indi



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesine inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Marmaris'te yetişkin 6 yaban domuzu, dün saat 22.00 sıralarında, ormanlık alandan yiyecek aramak için otellerin bulunduğu Uzunyalı mevkiine indi. Çevrede dolanan sürüyü gören bir kişi, evinden çıkıp domuzları mısır atarak besledi. O anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaşan bu kişi, "Artık evcil hayvanlar gibi mahalle ve sokak aralarında dolaşıyorlar. Şehir merkezine inmemeleri için yetkililerin bir önlem alması lazım" yorumunu yaptı.

Çevrede bir süre dolşan yaban domuzları daha sonra ana caddeden ormanlık alana girerek gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-02-27 10:16:28



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