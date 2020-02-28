Felçli adam yakınları tarafından ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden felçli bir kişi evinde ölü bulundu.

Milas Söke karayolu üzerinde yer alan TOKİ konutlarında ikamet eden 51 yaşındaki Süleyman Güçlü’ye telefonla ulaşmaya çalışan yakınları, Güçlü’ye ulaşamayınca evinde gitti. Eve girdiklerinde Güçlü’nün sese tepki vermediğini gören yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güçlü’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının talimatıyla ikamete olay yeri inceleme ekipleri de gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Güçlü’nün cenazesi otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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