Özer: "Raflarınızda Milas Zeytinyağı da olsun"

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, 719 Sayılı Milas Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret ederek kooperatifin satışını yaptığı ürünler arasında Coğrafi İşaretli Milas zeytinyağının da olmasını talep etti.



MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, 719 Sayılı Milas Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret ederek Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akarca ve Kooperatif Müdürü Bahtiyar Karaduman'dan kooperatifin satışa sunduğu ürünler arasında Milas'ın Coğrafi İşaretli Milas zeytinyağlarının da olmasını istedi. Coğrafi İşaretli Milas zeytinyağlarının katıldığı uluslararası ve ulusal yarışmalarda pek çok ödüller kazandığını anlatan Reşit Özer, "İki Milas zeytinyağı markamız, dünyanın en iyi 500 markasının belirlendiği Flos Olei yarışmasında listeye girmeyi başardı. Son olarak Muğla'da düzenlenen ve ilimiz genelinde 86 markanın katıldığı yarışmada 14 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya ve 11 teşekkür belgesi almaya hak kazandı. Bu kadar önemli başarılar kazanan Milas zeytinyağının Tarım Kredi Kooperatifinin satışını yaptığı ürünler arasında yer almasını istiyoruz" dedi. Milas Tarım Kredi Kooperatifinin Bodrum Milas İzmir karayolu üzerinde olduğunu de belirten Reşit Özer, "Yeriniz çok uygun. Dışarıdan gelenler, Bodrum'a geçenler veya oradan dönenler Milas zeytinyağını nereden bulacağız, diye soruyorlar. Yeriniz size çok önemli bir avantaj sağlıyor. Milas zeytinyağları sizin de raflarınızda olsun" diye konuştu.

719 Sayılı Milas Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Sadettin Akarca, MİTSO'nun Milas ürünlerinin tanıtımı için sürdürdüğü çalışmaları izlemekte olduklarını ve takdir ettiklerini belirterek "Bizler de çiftçiyiz ve zeytinyağı üretiyoruz. Zeytinyağımıza sahip çıktığınız için teşekkür ederiz" dedi.

719 Sayılı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Bahtiyar Karaduman da MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'in talebini kooperatifin bölge müdürlüğüne ileteceğini belirterek "Bizim Milas'ta 649 üyemiz var. Bunların hemen hemen hepsi zeytinyağı üreticisi. Elbette biz de üreticimizin emeğinin değerlenmesini isteriz. Bu konudaki talebinizi bölge müdürlüğümüze ileteceğiz ve talebinizin kabul edilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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