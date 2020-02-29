Kulaçlar daha temiz bir dünya için atıldı



Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 'Sıfır Atık-Yaşasın Dünya' ana temasıyla yapıldı.

Datça Belediyesi'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkılarıyla, ilçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda gerçekleştirilen maratona, 2'si Lüksemburglu toplam 423 sporcu katıldı.

İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ile MUTSO Başkanı Mustafa Ercan tarafından saat 11.00'de startı verilen maratonda, 1000 metre kısa parkurda 218'i erkek ve 71'i kadın toplam 289 sporcu, 2 bin metre uzun parkurda ise 111'i erkek ve 23'ü kadın toplam 134 sporcu mücadele etti.

Kuvvetli rüzgara rağmen başarıyla tamamlanan maratonda, 1000 metre kısa parkur erkeklerde Okan Ulaş 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinciliği, Samet Yılmazer 14 dakika 52 saniye ile ikinciliği, Deniz Görkem Dinç 15 dakika 20 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda da İmren Uyar 15 dakika 51 saniye ile birinci, Melisa Soyluer 16 dakika 49 saniye ile ikinci, Melike Öztürk 17 dakika 43 saniye ile üçüncü oldu. Uzun parkur 2 bin metre yarışlarında erkeklerde Necmi Yurtsever 21 dakika 51 saniye ile birinciliği kazanırken, Ahmet Nakkaş 22 dakika 15 saniye ile ikinci, Cemal Özer Çeker ise 25 dakika 3 saniye ile üçüncülük elde etti. Uzun parkur kadınlarda Aysu Türkoğlu 27 dakika 51 saniyelik derecesi ile birinci olurken, Rojin Motlagh 27 dakika 55 saniye ile ikinci, Özen Sanem Dilek 28 dakika 49 saniye ile üçüncülüğü kazandı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet ve acılı aileleri ile milletimize baş sağlığı dileğinde bulunarak, kış yüzme maratonuna katılan tüm sporcuları kutladı. Başkan Uçar ise başta Atatürk olmak üzere bugüne kadar vefat eden tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andığını söyledi. Uçar, "Acımıza rağmen bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu bir etkinlik değil, yarıştır. Bu yarışları, her yıl 400'e yakın sporcunun katılımı ile yapıyoruz. Bugün bize göre biraz soğuk ama dışarıdan gelen sporcular için ise çok güzel bir havada bu yarışları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Güneydoğu'da 2003 yılında üzerine bastığı mayının patlaması sonucu sol bacağını diz altından itibaren kaybeden uzman çavuş 48 yaşındaki Ekrem Taşkın, 1000 metre kısa parkurda yarışı başarıyla tamamladı. Taşkın, yarışı İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçiklere adadığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-02-29 14:17:41



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