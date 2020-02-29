Muğla’nın yüksek kesimleri kara teslim

Muğla’nın Menteşe, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Muğla’nın yüksek kesimlerine sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Menteşe, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışması yapıyor.

Kent merkezlerinde yağış ve rüzgar etkili olurken, Menteşe’nin Yılanlı dağı, Kavaklıdere ilçe merkezi ve SeydikemerAntalya karayolu ile kırsal Seki Mahallesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Menteşe ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşlar Yılanlı dağına araçları ile çıkarak kar altında hem kar topu oynadılar, hem de kar ezmesi içi kar topladılar.

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